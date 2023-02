PSG : Connaissez-vous parfaitement Kylian Mbappé, la star du football français ?

La rédaction

A 24 ans, Kylian Mbappé n’en est encore qu’au début de sa carrière, mais il est présent au plus haut niveau depuis tellement longtemps qu’un quizz sur sa carrière apparaît déjà possible. Ses statistiques sont tout simplement impressionnantes, et quand on sait qu’elles sont loin d’être arrêtées, cela laisse une idée des chiffres astronomiques que l’attaquant français atteindra sûrement.

Kylian Mbappé est bien sûr un phénomène dans le football mondial. Son éclosion au plus niveau fût incroyablement rapide, lui qui remporta la Coupe du monde alors qu’il n’avait que 19 ans. Ses statistiques en club ou en équipe nationale affolent les compteurs et il apparaît clair que plusieurs records tomberont à terme dans son escarcelle, comme le nombre de buts marqués en équipe de France ou le nombre de buts inscrits en Coupe du monde, pour l’instant propriété de l’avant-centre allemand Miroslav Klose. Il ne s’en est d’ailleurs pas fallu de beaucoup, probablement d’une frappe de Kolo Muani décalée de quelques centimètres sur la droite à la 120ème minute de la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine pour que l’attaquant tricolore réalise l’exploit de gagner deux Coupes du monde d’affilée à 23 ans, ce que seul le géant Pelé avait accompli auparavant. A son âge, Mbappé peut espérer disputer encore deux voire trois Coupes du monde, ce qui lui laisse encore le temps d’en gagner une autre. Pour cela, il lui faudra fédérer autour de lui un groupe de guerriers et de talents, comme la star brésilienne avait su le faire il y a cinquante ans, pour son triomphe de 1970, sa troisième victoire en Coupe du monde.

La conquête du Ballon d’Or

Il n’en reste pas moins que malgré ses statistiques incroyables, Kylian Mbappé n’a pour l’instant jamais été considéré comme un prétendant solide pour le Ballon d’Or, la faute probablement aux parcours souvent manqués du PSG en Ligue des champions. Cette saison, l’attaquant français apparaît pour la première fois en mesure de lutter pour la première place. Un duel s’annonce en effet avec son coéquipier au PSG Lionel Messi. La star argentine, qui vient de gagner la Coupe du monde, part avec une longueur d’avance. Mais Kylian Mbappé a encore le temps de marquer les esprits, notamment s’il survole les phases finales de la Ligue des champions. Ce qui commence par une double confrontation réussie contre le Bayern Munich en huitième de finale.