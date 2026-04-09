Cyril Hanouna : Cette personne au PSG qu’il aime, «c’est un vrai ami toujours là quand vous avez besoin de lui»

Désormais à la tête de « Tout beau, tout neuf » sur W9, Cyril Hanouna est revenu ce jeudi soir dans son émission sur la victoire parisienne contre Liverpool (2-0) en Ligue des champions. L’occasion pour l’animateur d’évoquer une personne importante présente au sein du PSG, « un vrai ami toujours là quand vous avez besoin de lui ».
Avec sa belle victoire contre Liverpool (2-0), le Paris Saint-Germain a pris une option sur la qualification pour les demi-finales. Il faudra pour cela confirmer la semaine prochaine, sur la pelouse d’Anfield. Dans son émission « Tout beau, tout neuf » sur W9, Cyril Hanouna s’est réjoui de la victoire du club champion d’Europe en titre, rendant un hommage appuyé à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.
« Qui nous aurait dit il y a quelques années que ça se passerait comme ça »
« Je voudrais remercier Nasser, mon ami Nasser Al-Khelaïfi car c’est incroyable ce qu’il a fait avec le Paris Saint-Germain, a salué Cyril Hanouna ce jeudi soir. Vous vous rendez compte, PSG - Liverpool, on leur met 2 à 0 tranquille. Qui nous aurait dit à l’époque que ce serait normal que le PSG mette 2 à 0 à Liverpool comme ça. On dirait qu’on jouait une équipe de National 2. Franchement, c’était une boucherie halal ! C’est vrai. On aurait pu en mettre cinq. C’est un délire. Qui nous aurait dit il y a quelques années que ça se passerait comme ça, c’est un truc de fou. » L’animateur a ensuite interpellé les détracteurs de Nasser Al-Khelaïfi, sans donner de noms.
« C’est vraiment une revanche pour Nasser Al-Khelaïfi »
« Moi ce que j’aime, ce sont tous les journalistes qui lui sont tombés dessus pendant des années et qui là, la ferment bien comme il faut. Ça fait bien plaisir, c’est vraiment une revanche pour Nasser Al-Khelaïfi, a ajouté Hanouna. Tous ceux qui l’ont traîné dans la boue pendant des années et qui, aujourd’hui, se retrouvent vraiment comme des c*ns à devoir lui sucer le nénuphar. Bravo à lui, il le mérite, mon ami Nasser que j’aime. Il le sait, c’est un vrai ami toujours là quand vous avez besoin de lui. »