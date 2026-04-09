Cyril Hanouna : Cette personne au PSG qu’il aime, «c’est un vrai ami toujours là quand vous avez besoin de lui»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais à la tête de « Tout beau, tout neuf » sur W9, Cyril Hanouna est revenu ce jeudi soir dans son émission sur la victoire parisienne contre Liverpool (2-0) en Ligue des champions. L’occasion pour l’animateur d’évoquer une personne importante présente au sein du PSG, « un vrai ami toujours là quand vous avez besoin de lui ».

Avec sa belle victoire contre Liverpool (2-0), le Paris Saint-Germain a pris une option sur la qualification pour les demi-finales. Il faudra pour cela confirmer la semaine prochaine, sur la pelouse d’Anfield. Dans son émission « Tout beau, tout neuf » sur W9, Cyril Hanouna s’est réjoui de la victoire du club champion d’Europe en titre, rendant un hommage appuyé à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Bravo à mon ami Nasser al-Khelaïfi !! Le PSG nous a fait rêver hier soir ❤️ pic.twitter.com/aphOQaf0rw — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 9, 2026

« Qui nous aurait dit il y a quelques années que ça se passerait comme ça » « Je voudrais remercier Nasser, mon ami Nasser Al-Khelaïfi car c’est incroyable ce qu’il a fait avec le Paris Saint-Germain, a salué Cyril Hanouna ce jeudi soir. Vous vous rendez compte, PSG - Liverpool, on leur met 2 à 0 tranquille. Qui nous aurait dit à l’époque que ce serait normal que le PSG mette 2 à 0 à Liverpool comme ça. On dirait qu’on jouait une équipe de National 2. Franchement, c’était une boucherie halal ! C’est vrai. On aurait pu en mettre cinq. C’est un délire. Qui nous aurait dit il y a quelques années que ça se passerait comme ça, c’est un truc de fou. » L’animateur a ensuite interpellé les détracteurs de Nasser Al-Khelaïfi, sans donner de noms.