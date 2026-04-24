OM : «Peut-être que ce n’est pas fait pour lui», une erreur de casting avec Benjamin Pavard ?

Pierrick Levallet

Arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter, Benjamin Pavard était très attendu du côté de l’OM en début de saison. Seulement, l’international français a déçu sur cet exercice 2025-2026. Le défenseur central de 30 ans était recruté pour jouer un rôle de leader dans le vestiaire. Mais les dirigeants marseillais ont peut-être fait une erreur de casting avec son arrivée.

L’été dernier, l’OM tentait un gros coup en recrutant Benjamin Pavard. Finaliste de la Ligue des champions avec l’Inter, l’international français était prêté avec option d’achat. Le défenseur de 30 ans était attendu en qualité de leader dans le vestiaire marseillais. Mais cette saison, l’ancien du Bayern Munich et du LOSC a déçu. Sur RMC, on a donc souligné une potentielle erreur de casting avec le profil de Benjamin Pavard.

«Si un joueur se dit que ce sera mieux sans lui...» : Le vestiaire de l'OM a définitivement lâché Habib Beye ? https://t.co/4IdaYYoSZH — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

«Ça a toujours été un soldat dans des gros clubs» « Je ne suis pas sûr que Pavard n’a pas envie de mouiller son maillot. Après, il y a des joueurs à qui on a donné un rôle qu’ils n’étaient peut-être pas prêt à endosser. C’est possible. Pavard, c’est le bon exemple. Ça a toujours été un soldat dans des gros clubs qui dominent leur championnat. Tu le mets à l’Inter avec la cape du sauveur, peut-être que ce n’est pas fait pour lui. S’il n’a pas ça en lui, ce genre de chose, ça ne se décrète pas. Soit tu l’as, soit tu ne l’as pas » a expliqué Kevin Diaz dans l’After Foot.