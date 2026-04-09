L'OM comme le PSG : Un journaliste promet du lourd à Marseille... à une condition !

La fin de saison à l'OM s'annonce très animée puisque les Marseillais se sont rendus la têche très compliquée pour accéder au podium. Néanmoins, un journaliste de L'EQUIPE a peut-être trouvé la solution pour aider le club phocéen, et surtout Habib Beye, à sortir la tête de l'eau. Et cela concerne le PSG.
En cette fin de saison, l'OM voit sa place sur le podium être particulièrement menacée par plusieurs équipes à savoir le LOSC, le Stade Rennais, l'AS Monaco et l'OL. Une situation inquiétante qu'Habib Beye va rapidement devoir inverser. Et pour cela, le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi recommande au coach de l'OM de copier ce que fait Luis Enrique au PSG.
Loïc Tanzi lâche un conseil à Habib Beye
« Maintenant, je pense qu’il faut qu’il comprenne quelque chose dans son métier de coach, il arrive dans des vestiaires avec des égos énormes et des joueurs qui forcément ont un a priori sur lui, quoi qu’il dise. Mais avant de prouver à nous il faut qu’il prouve à son groupe. Aujourd'hui, il ne peut pas arriver dans un vestiaire en cours de saison en disant à Aubameyang je veux que ta course aille plus à droite. Tu ne peux pas faire du Luis Enrique dans un vestiaire à Marseille en étant Habib Beye », confie-t-il sur le plateau de La Chaîne L'EQUIPE.
«Luis Enrique, il fait quoi au PSG ?»
Loïc Tanzi a également évoqué les axes de progression d'Habib Beye à l'OM, comme celui d'imiter ce que fait Luis Enrique au PSG. « Il faut arriver, prendre son temps, s'adapter à ses joueurs. Si tu veux faire ce que le coaching est devenu maintenant des trucs ultra précis, ce n’est pas possible à Marseille. Luis Enrique, il fait quoi au PSG ? Il prend des très jeunes joueurs parce qu’il sait qu'ils sont malléables », conclut le journaliste de L'EQUIPE.