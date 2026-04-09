L'OM comme le PSG : Un journaliste promet du lourd à Marseille... à une condition !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La fin de saison à l'OM s'annonce très animée puisque les Marseillais se sont rendus la têche très compliquée pour accéder au podium. Néanmoins, un journaliste de L'EQUIPE a peut-être trouvé la solution pour aider le club phocéen, et surtout Habib Beye, à sortir la tête de l'eau. Et cela concerne le PSG.

En cette fin de saison, l'OM voit sa place sur le podium être particulièrement menacée par plusieurs équipes à savoir le LOSC, le Stade Rennais, l'AS Monaco et l'OL. Une situation inquiétante qu'Habib Beye va rapidement devoir inverser. Et pour cela, le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi recommande au coach de l'OM de copier ce que fait Luis Enrique au PSG.

🚨 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 🇸🇳 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗗’𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗥𝗜𝗢𝗟𝗔𝗚𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗢𝗡 𝗔𝗕𝗦𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗡𝗨𝗜𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘. 😨



Une ou deux personnes auraient sauté le mur de la propriété, vers… pic.twitter.com/ggOLIVy1zr — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2026

Loïc Tanzi lâche un conseil à Habib Beye « Maintenant, je pense qu’il faut qu’il comprenne quelque chose dans son métier de coach, il arrive dans des vestiaires avec des égos énormes et des joueurs qui forcément ont un a priori sur lui, quoi qu’il dise. Mais avant de prouver à nous il faut qu’il prouve à son groupe. Aujourd'hui, il ne peut pas arriver dans un vestiaire en cours de saison en disant à Aubameyang je veux que ta course aille plus à droite. Tu ne peux pas faire du Luis Enrique dans un vestiaire à Marseille en étant Habib Beye », confie-t-il sur le plateau de La Chaîne L'EQUIPE.