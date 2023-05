Le RC Lens fait une annonce, l’OM ne va pas aimer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l’état de forme du RC Lens, revenu à six points du PSG grâce à sa victoire contre Toulouse mardi soir (1-0), Adrien Thomasson refuse de s’enflammer et préfère se concentrer sur la deuxième place. Le milieu de terrain des Sang-et-Or est effectivement persuadé que le PSG sera champion, ne laissant pas non plus d’espoir à l’OM.

Vainqueur à Toulouse mardi soir (1-0), le RC Lens est revenu à une longueur de l'OM deuxième et semble idéalement parti pour terminer sur le podium. Mais les Sang-et-Or sont également à six points du PSG et peuvent encore croire au titre, tout comme les Marseillais. Cependant, Adrien Thomasson refuse de s'enflammer.

« Pour l’instant, l’objectif, c’est toujours de sécuriser le podium. Après, on verra ce qu’il peut se passer, il reste cinq matchs. On sait que le prochain match sera un tournant important mais encore une fois, rien ne sera joué après le match de samedi », assure le milieu de terrain du RC Lens en zone mixte.

«Le PSG va être champion»