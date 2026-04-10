Grand changement à l’OM : La décision polémique validée par un joueur d’Habib Beye

C’est une décision qui ne fait pas l’unanimité parmi les supporters de l’Olympique de Marseille, mais au sein du vestiaire, ce changement récemment officialisé semble bien reçu. Présent en conférence de presse, un joueur de Habib Beye a affiché son point de vue sur la question…
Comme attendu, l’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi son nouveau logo qui remplacera l’actuel, mis en place en 2004, à partir de la saison 2026-2027. « Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire, a indiqué l’OM dans un communiqué. Une structure géométrique claire qui apporte force et lisibilité, alors que le 'M' se déploie librement — rappelant la vivacité de l’eau, la liberté du vent et le feu qui brûle au cœur de Marseille. » Une présentation qui n’a pas emballé la totalité des supporters phocéens.
Des supporters de l’OM mécontents
De nombreux fans de l’OM ont affiché leur mécontentement sur les réseaux sociaux après la révélation de ce nouveau logo, qui s’affichera parfois sans le slogan "Droit au but" et l’étoile représentant la Ligue des champions remportée en 1993. « Horrible. Cette année on touche vraiment le fond. Ça en devient honteux », a notamment critiqué l'un d'eux sur X. Chacun a son avis sur ce nouveau design, y compris au sein du club.
« Celui-ci est moderne »
Présent face à la presse ce jeudi, Igor Paixao a été invité à donner son avis. « J’aime les deux, mais celui-ci est moderne. J’ai beaucoup aimé, je suis impatient de jouer avec ce nouveau logo. C’est très moderne, j’ai bien aimé, ça va être très beau sur le maillot », a réagi l’ailier brésilien, dans des propos rapportés par Le Phocéen.
Des supporters de l’OM ont quant à eux lancé une pétition sur la plateforme MesOpinions pour contester ce nouveau logo. Celle-ci regroupait plus de 1 000 signatures ce jeudi après-midi.