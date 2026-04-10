Grand changement à l’OM : La décision polémique validée par un joueur d’Habib Beye

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une décision qui ne fait pas l’unanimité parmi les supporters de l’Olympique de Marseille, mais au sein du vestiaire, ce changement récemment officialisé semble bien reçu. Présent en conférence de presse, un joueur de Habib Beye a affiché son point de vue sur la question…

Comme attendu, l’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi son nouveau logo qui remplacera l’actuel, mis en place en 2004, à partir de la saison 2026-2027. « Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire, a indiqué l’OM dans un communiqué. Une structure géométrique claire qui apporte force et lisibilité, alors que le 'M' se déploie librement — rappelant la vivacité de l’eau, la liberté du vent et le feu qui brûle au cœur de Marseille. » Une présentation qui n’a pas emballé la totalité des supporters phocéens.

Des supporters de l’OM mécontents De nombreux fans de l’OM ont affiché leur mécontentement sur les réseaux sociaux après la révélation de ce nouveau logo, qui s’affichera parfois sans le slogan "Droit au but" et l’étoile représentant la Ligue des champions remportée en 1993. « Horrible. Cette année on touche vraiment le fond. Ça en devient honteux », a notamment critiqué l'un d'eux sur X. Chacun a son avis sur ce nouveau design, y compris au sein du club.