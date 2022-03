Foot - OL

OL : Thiago Mendes dit tout sur son retour en forme !

Publié le 18 mars 2022 à 23h18 par P.L.

Régulièrement critiqué depuis son arrivée à l'OL, Thiago Mendes commence peu à peu à revenir à son niveau. Et son repositionnement en défense centrale y est pour quelque chose. En conférence de presse, le Brésilien est revenu sur son retour, adressant au passage un message à ses détracteurs.