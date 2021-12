Foot - OL

OL - Malaise : L’énorme coup de gueule d’Anthony Lopes !

Publié le 6 décembre 2021 à 8h17 par La rédaction mis à jour le 6 décembre 2021 à 8h20

Après le match nul concédé par l’OL face à Bordeaux dimanche soir, Anthony Lopes a tiré la sonnette d’alarme en poussant un coup de gueule retentissant contre son équipe.