Nos pronostics pour la 32e journée de Ligue 1 !

Publié le 9 avril 2021 à 16h40 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2021 à 16h44

Chaque week-end, Le 10 Sport et Barrière Bet vous proposent de parier sur la Ligue 1. Un championnat de France gorgé de suspens, à tous les étages. Voici nos conseils et nos paris pour la 32e journée.

Pour sa première grille Barrière Bet, la rédaction du 10 Sport dresse un bilan honorable avec 6 bons résultats sur 10 rencontres. Un premier tour d’échauffement avant de passer aux choses sérieuses et la 32e journée de Ligue 1 sera parfaite pour cela. Voici le programme et nos pronostics !

Vendredi 21h : Metz – Lille

En haut du classement, le LOSC a pris une très belle option avec sa victoire pleine de panache sur le PSG. Les hommes de Galtier se déplacent à Metz, chez un collectif solide et surprenant. Faux-pas des Dogues ? Non, du solide, encore une fois. Un petit succès, par un but d’écart.



Notre pronostic : Victoire de Lille

Samedi 17h : Strasbourg – PSG

Après son exploit de Munich, Paris se déplace en Alsace avec une équipe quasi bis. Mauricio Pochettino va laisser toutes les stars au repos afin de préparer au mieux le quart de finale retour de Ligue des Champions. Mais malgré cette équipe privée de Neymar, Mbappé, Di Maria et Navas, Paris va faire le job.



Notre pronostic : Victoire du PSG

Samedi 21h : Montpellier - OM

Sans trembler, l’OM a battu Dijon et reste en course pour une place européenne. Et le déplacement à Montpellier est l’opportunité en or pour réaliser le coup parfait. Si l’OM bat le MHSC, c’est un concurrent direct écarté de quelques points au classement et une quête de cinquième place renforcée. L’OM, au mental, va aller chercher une victoire. Et Milik sera décisif !



Notre pronostic : Victoire de l’OM

Dimanche 13h : Rennes – Nantes

En arrachant le nul à Reims (2-2), Rennes n’a pas laissé filer de point et confirme sa bonne forme. La réception de Nantes est parfaite pour poursuivre la marche en avant réenclenché par Bruno Genesio. Guirassy est chaud… Dans une défense nantaise friable, ça peut faire des dégâts.



Notre pronostic : Victoire de Rennes

Dimanche 15h : ASSE – Bordeaux

En gagnant à Nîmes (0-2), l'ASSE s'est évité une nouvelle crise et des frayeurs au classement. A la quinzième place, les Verts ont vite besoin de points pour se rassurer et aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Encore trois victoires et cela devrait être le cas. Mais ce sera difficile de prendre trois points ce dimanche, contre Bordeaux. La bête bordelaise est blessée et n'avance plus. Elle aussi a impérativement besoin de faire entrer des points pour s'éloigner de la relégation. Pas de vainqueur dans ce choc historique de la Ligue 1 !



Notre pronostic : Match nul

Dimanche 15h : Lens – Lorient

Invité surprise de la course à l'Europe, le RC Lens avance sans complexe. Face aux gros, les Sang et Or ne baissent pas la tête. Et contre les petits, non, les hommes de Frank Haise ne flanchent pas. Malgré la bonne forme du moment à Lorient, Lens va s'imposer et conforter sa cinquième place.



Notre pronostic : Victoire de Lens

Dimanche 15h : Brest – Nîmes

Cette rencontre est certainement l'un des derniers espoirs nîmois pour éviter une descente ou un barrage. Un succès à Brest et les Crocodiles relanceraient clairement la course en bas de tableau. Mais le collectif breton est solide et joue bien. Pas de miracle gardois ce dimanche, victoire de Brest (par un but d'écart).



Notre pronostic : Victoire de Brest

Dimanche 15h : Nice – Reims

Aux portes du maintien, Nice et Reims se retrouvent ce dimanche. Deux équipes dont on attendait bien plus en début de saison. Décevants, les Aiglons vont beaucoup mieux en 2021 et restent sur une série de deux victoires consécutives (OM et Nantes). A la maison, l'opportunité de la passe de trois ne se rate pas. Côté rémois, la dernière défaite en Ligue 1 remonte au 6 février (Lorient). Beau match en perspective. Mais pour Le 10 Sport, Nice réussira à sortir vainqueur !



Notre pronostic : Victoire de Nice

Dimanche 17h : Monaco – Dijon

L'outsider de la Ligue 1 contre la lanterne rouge. Duel déséquilibré, qui tournera très certainement à l'avantage de Ben Yedder et sa bande. Pas de miracle dijonnais ce dimanche. Et l'addition risque même d'être lourde au tableau d'affichage...



Notre pronostic : Victoire de Monaco

Dimanche 21h : Lyon - Angers

Difficile vainqueur du Red Star en Coupe de France, Lyon reçoit Angers, qui a également obtenu son ticket pour le tour suivant. Deux équipes à l'état de forme similaire, entre alternance de nuls, de défaite et de victoire. Mais le collectif lyonnais a besoin de marquer les esprits dans la course au titre. Après avoir chuté du podium, l'OL pourrait signer une belle et nette victoire contre Angers. Avec trois buts d'écart ?



Notre pronostic : Victoire de Lyon