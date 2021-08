Foot - LOSC

LOSC : Gourvennec rend hommage à Galtier après la victoire contre le PSG

Publié le 1 août 2021 à 22h25 par La rédaction

Victorieux du PSG lors du Trophée des Champions (1-0), le LOSC empoche un nouveau titre après la Ligue 1. A l'issue de la rencontre, Jocelyn Gourvennec a rendu hommage à Christophe Galtier, homme fort du championnat remporté la saison dernière.