Foot - FC Nantes

FC Nantes : Les confidences d'Alban Lafont après sa prestation XXL contre le PSG !

Publié le 20 février 2022 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 20 février 2022 à 15h32

Epoustouflant face au PSG ce samedi (victoire 3-1du FC Nantes), Alban Lafont était heureux de sa prestation à la Beaujoire.