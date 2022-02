Foot - Nantes

FC Nantes : Kombouaré défend Antonetti après son pétage de plomb !

Publié le 25 février 2022 à 20h05 par La rédaction

Lourdement sanctionné pour son altercation avec Sylvain Armand, Frédéric Antonetti manquera au minimum les 7 prochains matchs. Face à cette décision, Antoine Kombouaré a voulu réagir.