Blessure de Lamine Yamal : Le FC Barcelone fait une nouvelle annonce sur son retour...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, Lamine Yamal s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano (1-0). Alors que le club blaugrana a annoncé la fin de saison de son numéro 10, le coach du club catalan, Hansi Flick, a donné de ses nouvelles ce vendredi en conférence de presse, se montrant rassurant pour la participation de son joueur à la Coupe du Monde.

Un gros choc. En marquant sur penalty mercredi soir face au Rayo Vallecano, Lamine Yamal s’est durement blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Un gros coup dur pour le FC Barcelone, qui va devoir terminer sa saison sans son meilleur joueur. Si le Barça semble déjà promis au titre en Espagne, l’entraîneur Hansi Flick a donné des nouvelles de Yamal ce vendredi en conférence de presse, assurant que la participation du phénomène de 18 ans à la Coupe du Monde devait être possible.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

« Je pense qu’il sera là pour la Coupe du monde et qu’il reviendra plus fort » « Cette situation n’est pas facile pour nous, mais elle ne l’est pas non plus pour lui. Nous devons la gérer au mieux et essayer d’apprendre de cette blessure. C’était sa première blessure musculaire. Il sera absent pour nous, mais je pense qu’il sera là pour la Coupe du monde et qu’il reviendra plus fort. Je lui souhaite vraiment de revenir en forme, et de vivre une Coupe du monde exceptionnelle. Tout le monde veut voir Lamine à son meilleur niveau lors du Mondial », a ainsi lâché le coach allemand, alors qu’il y a quelques jours, le Barça avait également affirmé que la participation de Lamine Yamal au mondial avec l’Espagne n’était pas compromise.