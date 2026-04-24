Blessure de Lamine Yamal : Le FC Barcelone fait une nouvelle annonce sur son retour...

Ce mercredi, Lamine Yamal s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano (1-0). Alors que le club blaugrana a annoncé la fin de saison de son numéro 10, le coach du club catalan, Hansi Flick, a donné de ses nouvelles ce vendredi en conférence de presse, se montrant rassurant pour la participation de son joueur à la Coupe du Monde.
Un gros choc. En marquant sur penalty mercredi soir face au Rayo Vallecano, Lamine Yamal s’est durement blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Un gros coup dur pour le FC Barcelone, qui va devoir terminer sa saison sans son meilleur joueur. Si le Barça semble déjà promis au titre en Espagne, l’entraîneur Hansi Flick a donné des nouvelles de Yamal ce vendredi en conférence de presse, assurant que la participation du phénomène de 18 ans à la Coupe du Monde devait être possible.
« Je pense qu’il sera là pour la Coupe du monde et qu’il reviendra plus fort »
« Cette situation n’est pas facile pour nous, mais elle ne l’est pas non plus pour lui. Nous devons la gérer au mieux et essayer d’apprendre de cette blessure. C’était sa première blessure musculaire. Il sera absent pour nous, mais je pense qu’il sera là pour la Coupe du monde et qu’il reviendra plus fort. Je lui souhaite vraiment de revenir en forme, et de vivre une Coupe du monde exceptionnelle. Tout le monde veut voir Lamine à son meilleur niveau lors du Mondial », a ainsi lâché le coach allemand, alors qu’il y a quelques jours, le Barça avait également affirmé que la participation de Lamine Yamal au mondial avec l’Espagne n’était pas compromise.
Le Barça rassurant dans son communiqué
« Les examens effectués ont confirmé que le joueur de l'équipe première Lamine Yamal souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche (muscle biceps fémoral). Le joueur suivra un traitement conservateur. Lamine Yamal manquera le reste de la saison, mais il devrait être disponible pour la Coupe du monde », pouvait-on lire dans un communiqué publié par le club.