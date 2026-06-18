Zinedine Zidane en équipe de France : Certains joueurs obligés de s’en aller ?

Sauf une incroyable surprise de dernière minute, c’est bien Zinedine Zidane qui viendra succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde. Marcel Desailly a livré son point de vue sur cette future nomination de son ancien coéquipier, et il estime que certains joueurs des Bleus seront obligés de quitter la sélection avec Zidane.
Pressenti depuis plusieurs années pour venir assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zinedine Zidane n'a plus que quelques semaines à patienter avant que la nouvelle ne soit officielle. Un accord a déjà été trouvé entre la Fédération Française de Football et l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui attend que le poste se libère depuis son départ du club merengue en 2021. Interrogé par Flashcore, Marcel Desailly se projette déjà sur ce futur règne de Zidane en équipe de France et annonce du changement à venir dans l'effectif des Bleus.
« Je suis certain que quatre ou cinq joueurs quitteront l'équipe »
« Je pense que Zidane a fait un excellent travail avec le Real Madrid. Mais il n'a pas vraiment eu l'occasion d'exprimer sa philosophie. Je crois qu'il a repris le système mis en place par Benitez avant lui, avec les joueurs qu'il a recrutés. Heureusement, il a apporté sa propre vision du jeu, et cela a fonctionné à merveille. Pour l'équipe nationale, je pense qu'il fera tout son possible pour imposer sa propre philosophie au système, en s'attaquant à la philosophie mise en place par Didier. Je suis certain que quatre ou cinq joueurs, titulaires indiscutables pour Didier, quitteront l'équipe afin de laisser place à une philosophie différente », indique l'ancien défenseur central de l'équipe de France, qui a remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000 avec Zinedine Zidane.
« Zidane n'a jamais voulu rejoindre aucun club »
Et Marcel Desailly poursuit en insistant sur le fait que Zidane avait pris son mal en patience ces dernières années pour attendre le poste de sélectionneur alors qu'il disposait d'offres intéressantes de la part de prestigieux clubs : « Rien n'a encore été annoncé officiellement, mais il y a de fortes chances que ce soit lui. Surtout le fait que Zidane n'a jamais voulu rejoindre aucun club. Chelsea lui a donné carte blanche pour venir les entraîner. Manchester United a fait la même chose lorsqu'ils rencontraient des difficultés. Les équipes turques aussi. Cela montre qu'il a une véritable vision du mode de vie, vous savez. Il a donc besoin d'espace. Et l'équipe nationale lui donnera les moyens de réintégrer le système. Et en même temps, lui permettra de continuer à avoir une qualité de vie décente », précise Desailly.