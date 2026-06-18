Zinedine Zidane en équipe de France : Certains joueurs obligés de s’en aller ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf une incroyable surprise de dernière minute, c’est bien Zinedine Zidane qui viendra succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde. Marcel Desailly a livré son point de vue sur cette future nomination de son ancien coéquipier, et il estime que certains joueurs des Bleus seront obligés de quitter la sélection avec Zidane.

Pressenti depuis plusieurs années pour venir assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zinedine Zidane n'a plus que quelques semaines à patienter avant que la nouvelle ne soit officielle. Un accord a déjà été trouvé entre la Fédération Française de Football et l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui attend que le poste se libère depuis son départ du club merengue en 2021. Interrogé par Flashcore, Marcel Desailly se projette déjà sur ce futur règne de Zidane en équipe de France et annonce du changement à venir dans l'effectif des Bleus.

« Je suis certain que quatre ou cinq joueurs quitteront l'équipe » « Je pense que Zidane a fait un excellent travail avec le Real Madrid. Mais il n'a pas vraiment eu l'occasion d'exprimer sa philosophie. Je crois qu'il a repris le système mis en place par Benitez avant lui, avec les joueurs qu'il a recrutés. Heureusement, il a apporté sa propre vision du jeu, et cela a fonctionné à merveille. Pour l'équipe nationale, je pense qu'il fera tout son possible pour imposer sa propre philosophie au système, en s'attaquant à la philosophie mise en place par Didier. Je suis certain que quatre ou cinq joueurs, titulaires indiscutables pour Didier, quitteront l'équipe afin de laisser place à une philosophie différente », indique l'ancien défenseur central de l'équipe de France, qui a remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000 avec Zinedine Zidane.