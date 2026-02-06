Une règle spéciale pour Kylian Mbappé ? «Je ne l’ai vu nulle part»

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé est pointé du doigt par rapport à son implication dans les phases défensives, mais également sur le nombre de kilomètres parcourus. Mais plusieurs observateurs défendent l'attaquant du Real Madrid.
Les propos de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé ont fait réagir. Il faut dire que le sélectionneur de l'équipe de France a pris position sur un sujet qui fait débat, à savoir l'implication défensive de l'attaquant du Real Madrid ains que son volume de course. Et pour Deschamps, ce n'est en aucun cas un problème. « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu’un de très égoïste et individualiste, mais c’est un attaquant, il ne manquerait plus qu’il n’y ait pas une forme d’égoïsme. Mais je peux vous assurer qu’il sait que depuis qu’il est capitaine, sa parole engage l’ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu’il doive faire 11km par match… ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d’autres qualités qui sont importantes et décisives », confiait-il mardi soir à l'occasion du Festival du journalisme sportif. Et visiblement, cette sortie est validée par Christophe Dugarry qui rappelle qu'aucune règle n'oblige un attaquant a courir plus de 10km par match.
Dugarry valide les propos de Deschamps
« Non je ne la trouve pas maladroite, je la trouve plutôt rigolote d’ailleurs et elle a le mérite d’être claire et assez franche voilà. Sincèrement c’est une réalité, c’est juste aussi. Ce n’est pas le dernier à être dithyrambique sur Kylian Mbappé, sur ses prestations. Aujourd’hui Kylian a sa façon de jouer, il a ses qualités, il a ses défauts. Je pense qu’il a mis tout le monde d’accord avec ce qu’il est en train de réaliser avec le Real Madrid. On peut toujours après, ne pas trouver l’être humain sympathique, égoïste, ce que tu veux, chacun est libre de dire ce qu’il veut sur les uns, sur les autres. On porte tous notre croix, il n’y a aucun problème là-dessus », assure le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Il n’y a pas une règle qui dit dans le football qu’on doit tous faire plus de 10 kilomètres»
« Je parle des supporters en général, il y en a toujours qui ont des choses à redire et à trouver, que c’est trop comme-ci ou pas trop comme-ça, moi le premier. Chacun est libre de porter son jugement. Après, je trouve ça bien, c’est une réalité. Aujourd’hui il a sa façon de jouer, il n’y a pas une règle qui dit dans le football qu’on doit tous faire plus de 10 kilomètres, ce n’est pas inscrit. Je ne l’ai vu nulle part. Il suffit de trouver un équilibre. Ce ne sera pas le seul grand joueur au monde qui fait partie de ceux qui ne font pas plus de 11 kilomètres par match. Ce n’est pas quelque chose qui me gène. Ce qui me gène dans les attitudes des capitaines ou des leaders d’équipes, des meilleurs joueurs, c’est qu’à un moment ou un autre il doit y avoir un devoir d’exemplarité sur certaines attitudes. Après, tu n’es pas obligé de courir comme un zinzin, comme un numéro 6, comme un défenseur, comme d’autres joueurs, chacun ses qualités. Mais dans ton comportement, dans ton attitude, il y a un exemple à donner. Je pense que Kylian l’a aussi compris. Par moments il ne le fait peut-être pas assez lui aussi, il le reconnaît. Le nombre de kilomètres parcourus, faits ou pas faits, ce n’est pas si important que ça », ajoute Christophe Dugarry.