Une règle spéciale pour Kylian Mbappé ? «Je ne l’ai vu nulle part»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé est pointé du doigt par rapport à son implication dans les phases défensives, mais également sur le nombre de kilomètres parcourus. Mais plusieurs observateurs défendent l'attaquant du Real Madrid.

Les propos de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé ont fait réagir. Il faut dire que le sélectionneur de l'équipe de France a pris position sur un sujet qui fait débat, à savoir l'implication défensive de l'attaquant du Real Madrid ains que son volume de course. Et pour Deschamps, ce n'est en aucun cas un problème. « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu’un de très égoïste et individualiste, mais c’est un attaquant, il ne manquerait plus qu’il n’y ait pas une forme d’égoïsme. Mais je peux vous assurer qu’il sait que depuis qu’il est capitaine, sa parole engage l’ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu’il doive faire 11km par match… ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d’autres qualités qui sont importantes et décisives », confiait-il mardi soir à l'occasion du Festival du journalisme sportif. Et visiblement, cette sortie est validée par Christophe Dugarry qui rappelle qu'aucune règle n'oblige un attaquant a courir plus de 10km par match.

🚨🚨 𝗪𝗜𝗟𝗙𝗥𝗜𝗗 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗕𝗥𝗜𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗬𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗨 “PROJET MBAPPÉ” 𝗘𝗡 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗢𝗥𝗖𝗘𝗔𝗨𝗫 🗣️🥶:



« 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗧 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ ? C’est un père qui accompagne son fils sur un rêve, une activité…



𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗢𝗡 𝗟𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗦… pic.twitter.com/Xc47MHFNab — BeFootball (@_BeFootball) February 5, 2026

Dugarry valide les propos de Deschamps « Non je ne la trouve pas maladroite, je la trouve plutôt rigolote d’ailleurs et elle a le mérite d’être claire et assez franche voilà. Sincèrement c’est une réalité, c’est juste aussi. Ce n’est pas le dernier à être dithyrambique sur Kylian Mbappé, sur ses prestations. Aujourd’hui Kylian a sa façon de jouer, il a ses qualités, il a ses défauts. Je pense qu’il a mis tout le monde d’accord avec ce qu’il est en train de réaliser avec le Real Madrid. On peut toujours après, ne pas trouver l’être humain sympathique, égoïste, ce que tu veux, chacun est libre de dire ce qu’il veut sur les uns, sur les autres. On porte tous notre croix, il n’y a aucun problème là-dessus », assure le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.