M6 encourage l'équipe de France, ça peut rapporter gros !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de la Coupe du monde, M6 se prépare à la diffusion de la compétition et espère un très beau parcours de l'équipe de France. Il faut dire que le montant des spots publicitaires vient d'être dévoilé, et cela peut rapporter gros à la chaîne privée.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Du 11 juin au 19 juillet prochain, les sélections du monde entier ont rendez-vous en Amérique du Nord. Et comme à chaque fois, la question des droits télés est centrale. En France, c'est M6 qui a acquis 54 des 104 matches de la compétition. Et alors que l'idée d'en vendre entre 10 et 15 à un autre diffuseur, comme TF1, avait été évoquée, M6 a finalement décidé de garder tous ses matches.

M6 confirme que @XavierDomergue commentera sur sa chaîne les plus belles affiches et qu'@ophmeunier présentera les émissions d'avant et d'après-match.@SmaBouabdellah, collaborateur régulier de M6, interviendra sur L1+ pendant le Mondial ... si L1+ finalise bien son acquisition. https://t.co/jFwR1fzO3d — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 5, 2026

M6 conserve ses matches de la Coupe du monde... Un choix assumé par David Larramendy, le président du groupe M6. « Le groupe est très heureux de diffuser la Coupe du monde 2026, tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+ », affirme-t-il auprès de L'EQUIPE, avant d'encourager l'équipe de France : « On est de tout cœur derrière les Bleus de Didier Deschamps et on leur souhaite le meilleur parcours. » Et compte tenu du détails des offres commerciales, on peut facilement comprendre que du côté de M6, on souhaite un parcours réussi pour les Bleus.