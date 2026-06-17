AccueilÉquipe de France

Ousmane Dembélé-Michael Olise : Les raisons du choix de Deschamps qui a changé le match France-Sénégal

Ousmane Dembélé-Michael Olise : Les raisons du choix de Deschamps qui a changé le match France-Sénégal
Thibault Morlain -
Journaliste
Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En difficulté en première mi-temps face au Sénégal, l'équipe de France est revenu avec de meilleures intentions au retour des vestiaires et ça a payé. Les Bleus se sont imposés (3-1) et voilà qu'un changement de Didier Deschamps a changé le cours du match. En inversant Ousmane Dembélé et Michael Olise, ça a été beaucoup mieux et voilà qu'après la rencontre, le sélectionneur s'est expliqué sur cette décision.

Démarrant la rencontre face au Sénégal avec 4 joueurs offensifs, Didier Deschamps avait aligné Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé en soutient de Kylian Mbappé. Une combinaison qui n'a pas forcément porté ses fruits, le joueur du PSG peinant à se montrer sous son meilleur jour. C'est alors qu'à la mi-temps, le sélectionneur de l'équipe de France a fait un changement, inversant les positions de Dembélé et Olise. Et voilà que suite à cela, ça a été beaucoup mieux pour les Bleus, le joueur du Bayern Munich faisant de grosses différences dans le coeur du jeu.

« Je pensais que ça allait nous amener plus de liant »

Justement, après la victoire de la France face au Sénégal, Didier Deschamps a été interrogé sur ce changement entre Ousmane Dembélé et Michael Olise. C'est alors que le sélectionneur des Bleus s'est expliqué, disant, rapporté par L'Equipe : « Pourquoi j'ai inversé Dembélé et Olise à la mi-temps ? Quand Michael est haut à droite, il a la capacité de percussion, mais Michael (Olise), quand il peut se mettre dans les deux lignes, entre la défense et le milieu, sa qualité de passe a permis de trouver nos attaquants. Je l'ai fait parce que je pensais que ça allait nous amener plus de liant. Michael (Olise) a la possibilité de jouer des deux côtés, mais plus il touche de ballons, mieux c'est. On a eu plus de danger et l'efficacité de Kylian (Mbappé) qui nous fait du bien ».

« C'est très bien de gagner ce premier match »

Analysant également le succès des Bleus pour son premier match de la Coupe du monde, Didier Deschamps a également dit : « C'est très bien de gagner ce premier match. On a eu des difficultés, mais j'ai vu beaucoup d'équipes qui avaient joué avant nous qui en avaient eu. Cette équipe du Sénégal est bien organisée, a la capacité de se projeter vite. Il y a toujours un danger. On a eu un peu trop de déchet technique. Avec plus de justesse, on a des situations qui auraient pu amener des occasions. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux avec le positionnement de Michael (Olise) au coeur du jeu, ça amenait beaucoup plus de liant. On était un peu timorés, un peu crispés ».

Articles liés