Ousmane Dembélé-Michael Olise : Les raisons du choix de Deschamps qui a changé le match France-Sénégal

En difficulté en première mi-temps face au Sénégal, l'équipe de France est revenu avec de meilleures intentions au retour des vestiaires et ça a payé. Les Bleus se sont imposés (3-1) et voilà qu'un changement de Didier Deschamps a changé le cours du match. En inversant Ousmane Dembélé et Michael Olise, ça a été beaucoup mieux et voilà qu'après la rencontre, le sélectionneur s'est expliqué sur cette décision.
Démarrant la rencontre face au Sénégal avec 4 joueurs offensifs, Didier Deschamps avait aligné Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé en soutient de Kylian Mbappé. Une combinaison qui n'a pas forcément porté ses fruits, le joueur du PSG peinant à se montrer sous son meilleur jour. C'est alors qu'à la mi-temps, le sélectionneur de l'équipe de France a fait un changement, inversant les positions de Dembélé et Olise. Et voilà que suite à cela, ça a été beaucoup mieux pour les Bleus, le joueur du Bayern Munich faisant de grosses différences dans le coeur du jeu.
« Je pensais que ça allait nous amener plus de liant »
Justement, après la victoire de la France face au Sénégal, Didier Deschamps a été interrogé sur ce changement entre Ousmane Dembélé et Michael Olise. C'est alors que le sélectionneur des Bleus s'est expliqué, disant, rapporté par L'Equipe : « Pourquoi j'ai inversé Dembélé et Olise à la mi-temps ? Quand Michael est haut à droite, il a la capacité de percussion, mais Michael (Olise), quand il peut se mettre dans les deux lignes, entre la défense et le milieu, sa qualité de passe a permis de trouver nos attaquants. Je l'ai fait parce que je pensais que ça allait nous amener plus de liant. Michael (Olise) a la possibilité de jouer des deux côtés, mais plus il touche de ballons, mieux c'est. On a eu plus de danger et l'efficacité de Kylian (Mbappé) qui nous fait du bien ».
« C'est très bien de gagner ce premier match »
Analysant également le succès des Bleus pour son premier match de la Coupe du monde, Didier Deschamps a également dit : « C'est très bien de gagner ce premier match. On a eu des difficultés, mais j'ai vu beaucoup d'équipes qui avaient joué avant nous qui en avaient eu. Cette équipe du Sénégal est bien organisée, a la capacité de se projeter vite. Il y a toujours un danger. On a eu un peu trop de déchet technique. Avec plus de justesse, on a des situations qui auraient pu amener des occasions. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux avec le positionnement de Michael (Olise) au coeur du jeu, ça amenait beaucoup plus de liant. On était un peu timorés, un peu crispés ».