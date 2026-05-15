Equipe de France : Un nouvel attaquant est déjà proposé à Zinedine Zidane !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde a désormais été révélée après l'annonce de Didier Deschamps jeudi. Le sélectionneur des Bleus a réservé quelques petites surprises pour sa dernière compétition à ce poste avec l'Equipe de France et c'est Zinedine Zidane qui devrait prendre la suite. Un attaquant qui n'a pas été sélectionné cette fois-ci pourrait faire ses débuts sous ses ordres.

Le mois prochain, Didier Deschamps démarrera sa dernière grande compétition à la tête des Bleus lors de la Coupe du monde. L'ancien milieu défensif de 57 ans s'aventurera dans un nouveau chapitre de sa carrière et pour le remplacer, c'est Zinédine Zidane qui devrait s'en occuper. Le Ballon d'Or 1998 adoptera peut-être de nouvelles habitudes au moment de sélectionner ses joueurs lors des différents rassemblements. Un attaquant sort du lot...

Estéban Lepaul absent de la liste de Deschamps Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul réalise une année exceptionnelle avec le Stade Rennais. Ce dernier peut encore améliorer sa performance avec un dernier match face à l'OM ce week-end pour la dernière journée. Ses 20 réalisations en Ligue 1 ne lui permettent toutefois pas de prétendre à une place en Equipe de France puisqu'il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Le joueur de 26 ans espérait pouvoir y croire mais son manque d'expérience à ce niveau a joué en sa défaveur, lui qui ne compte aucune sélection.