20 ans plus tard, Deschamps tient son «Ribéry» ? «C’est à peu près la même trajectoire»

Alors qu’il n’avait jamais été sélectionné jusque-là, Franck Ribéry avait été appelé pour la toute première fois par Raymond Domenech pour disputer la Coupe du monde 2006. 20 ans plus tard, Didier Deschamps pourrait faire de même avec un joueur dont la trajectoire ressemble à celle de l’ancienne star de l’OM et du Bayern Munich.

Dans quelques mois, lors de la deuxième quinzaine de mai, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026, aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Si certains joueurs sont, sauf blessure, quasiment certains d’être appelés par le sélectionneur de l’équipe de France, il existe encore quelques incertitudes, notamment au poste de latéral gauche.

Udol, la surprise de Deschamps ? En raison de la très bonne saison du RC Lens, il y a un nom qui revient de plus en plus, celui de Matthieu Udol. Arrivé l’été dernier en provenance de Metz, le joueur âgé de 29 ans impressionne avec les Sang et Or et, selon plusieurs observateurs, mériterait de figurer dans la liste de Didier Deschamps. « Deschamps peut le prendre mais c'est très rare qu'il prenne des gens qui n'ont pas l'habitude d'être là. Des nouveaux qui débarquent à six mois de la Coupe du monde, c'est rare. Mais on est beaucoup à trouver que ce serait une bonne idée », déclarait récemment Daniel Riolo dans l’After Foot.