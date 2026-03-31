«En prison» après un incident avec Kylian Mbappé, il raconte son histoire sur les réseaux sociaux !

Lors de la tournée aux Etats-Unis de l'équipe de France, Kylian Mbappé a été témoin d'un incident en plein match. Ayant enfreint une règle importante sous les yeux du capitaine tricolore, ce supporter a fini en prison. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a raconté sa version des faits.
Ce dimanche, l'équipe de France s'est frottée à la Colombie, et ce, pour son deuxième match de sa tournée aux Etats-Unis. Après avoir battu le Brésil jeudi (2-1), les hommes de Didier Deschamps sont venus à bout de la bande à James Rodriguez trois jours plus tard (3-1). Toutefois, un incident a eu lieu sur la pelouse du Northwest Stadium de Landover (banlieue de Washington).
«Je rêvais de rencontrer Kylian Mbappé»
Grand fan de Kylian Mbappé, un spectateur a couru sur la pelouse du Northwest Stadium pour aller à sa rencontre. Mais lorsqu'il est arrivé tout près du joueur, ce supporter a été plaqué au sol par un agent de la sécurité, qui a été rejoint par ses collègues pour évacuer l'intru. Alors que la scène s'est déroulée sous ses yeux, Kylian Mbappé est intervenu, s'interposant pour que les professionnels de la sécurité se montrent moins virulents envers le fan.
«C'était tellement incroyable que ça arrive»
Après un court séjour en prison, le jeune homme a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, faisant part de son immense bonheur d'avoir rencontré Kylian Mbappé (27 ans) et d'avoir eu droit à une photo avec lui, ainsi qu'à un maillot dédicacé. « J'ai posté les photos en retard parce que j'étais en prison hier soir. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes là-bas, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je rêvais de rencontrer Kylian Mbappé, qui est mon idole, et ce rêve s'est réalisé. C'était tellement incroyable que ça arrive, surtout pour une personne sourde », s'est-il enflammé sur les réseaux sociaux.