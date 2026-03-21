CAN 2025 - «Il n’y a rien de pire» : Le Maroc également puni ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La récente décision de la CAF de donner la victoire au Maroc deux mois après la finale de la CAN 2025 continue d'être largement commentée. Et pour Christophe Dugarry, les Sénégalais ne sont pas les seuls à avoir été sanctionnés puisque pour les Marocains aussi, cela ressemble à une punition.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Alors que la finale de la CAN avait été remporté par le Sénégal au terme d'une rencontre marquée par des évènements hallucinants, la CAF a décidé, deux mois après, de donner la victoire au Maroc sur tapis vert. Les Sénégalais avaient effectivement quitté la pelouse, ce qui est considéré comme un forfait. Cependant, Christophe Dugarry estime que c'est également une punition pour les Marocains qui ne peuvent pas réellement profiter de leur victoire.

Le Maroc déclaré gagnant de la CAN 2025 par la Confédération Africaine de Football > https://t.co/G2Piwy4FHo pic.twitter.com/ucUKNeaSol — L'Équipe (@lequipe) March 17, 2026

«Il n’y a rien de pire que de gagner une médaille dans des tribunaux» « Il n’y a rien de pire pour un footballeur, il n’y a rien de pire pour un mec de terrain, que de gagner une médaille dans des tribunaux et dans des commissions. Il n’y a rien de pire, même les supporters. Quand tu veux vivre cette émotion dans un stade, tu veux gagner, tu veux partager. Et là on te l’offre, on te la donne… […] En tant qu’anciens joueurs, essayons de prendre que ce qu’il s’est passé sur le terrain », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.