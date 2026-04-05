«Ça fait chier tout le monde» : Le craquage de Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Si son image a lourdement été égratigné par ses affaires d’agression sexuelle, Pierre Ménès reste malgré tout une voix importante dans le monde audiovisuel du football français. L’ancien chroniqueur de Canal + n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au moment de décortiquer une séquence de la 28e journée de Ligue 1.

Depuis ses affaires d’agression sexuelle avec une accusation de Marie Portolano, Pierre Ménès n’a plus spécialement une bonne réputation. Mais l’ancien chroniqueur de Canal + reste malgré tout une voix importante du monde audiovisuel du football français. Le journaliste est encore suivi assidument, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube. Une séquence de la 28e journée de Ligue 1 l’a d’ailleurs particulièrement irrité.

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«La VAR ne pouvait pas fonctionner à cause des fumigènes» Au moment de débriefer le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens, qui s’est tenu ce samedi soir, Pierre Ménès n’a pas caché son mécontentement à l’égard des supporters. « Il est évident que sur le plan de l’agressivité, les Lensois ont totalement raté leur match, avec une première période interminable entre le premier arrêt de Letexier parce que la VAR ne pouvait pas fonctionner à cause des fumigènes. Quand je dis que les fumigènes, ça fait chier tout le monde... Ce n’est pas bien grave. Puis un deuxième arrêt de Letexier cette fois pour des chants insultants sur Florian Thauvin. Faudrait passer à autre chose parce que je rappelle que Thauvin a joué zéro minute avec le LOSC donc cette inimitée dont il est victime est totalement exagérée » a-t-il pesté sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.