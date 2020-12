Foot - Autres

Ballon d’Or : Mbappé, Griezmann… Qui succèdera à Zinedine Zidane ?

Publié le 26 décembre 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

En 1998, Zinedine Zidane remportait le Ballon d’Or, le dernier en date du football français. Reste à savoir lequel des talents actuels comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann parviendra à lui succéder…

Grâce au sacre de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 1998, Zinedine Zidane remportait cette année-là le seul Ballon d’Or de sa carrière, sept ans après Jean-Pierre Papin et treize ans après Michel Platini. Une formidable distinction individuelle récompensant le talent, et pourtant depuis Zidane, aucun joueur français n’a plus jamais soulevé de nouveau de trophée. Alors, qui sera le prochain ?

Mbappé, Griezmann ou Pogba ?

En premier lieu, on pense bien évidemment à Kylian Mbappé. Du haut de ses 22 ans, l’attaquant du PSG a déjà remporté une Coupe du monde, disputé une finale de Ligue des Champions et raflé pas moins de 8 trophées nationaux. Par ailleurs, Antoine Griezmann n’est pas en reste, même si l’attaquant tricolore est beaucoup moins en vue depuis qu’il a décidé de quitter l’Atlético de Madrid pour le FC Barcelone, en 2019. Et parmi les outsiders, on compte notamment Paul Pogba (Manchester United), Raphaël Varane (Real Madrid) ou encore N’Golo Kanté (Chelsea). Alors, lequel succèdera à Zidane ?