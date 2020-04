Foot - Manchester United

Manchester United : Les révélations de Rashford sur sa cohabitation avec Mourinho !

Publié le 21 avril 2020 à 22h20 par A.D.

Marcus Rashford a vécu des moments compliqués avec José Mourinho. Malgré tout, l'attaquant anglais tire un bilan positif du passage de José Mourinho à Manchester United.