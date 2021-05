Foot - Chelsea

Chelsea : Tuchel s’enflamme pour Guardiola !

8 mai 2021

Après avoir éliminé le Real Madrid mercredi dernier, le Chelsea de Thomas Tuchel va retrouver ce samedi son futur adversaire en finale de Ligue des Champions, Manchester City. Le coach allemand n’a d’ailleurs pas hésité à encenser son homologue espagnol.