Foot - Chelsea

Chelsea : Olivier Giroud affiche son bonheur !

Publié le 24 février 2021 à 9h53 par La rédaction mis à jour le 24 février 2021 à 10h02

Unique buteur de la rencontre face à l’Atletico Madrid ce mardi, Olivier Giroud a fait part du bonheur qu’il éprouve sur le terrain ces derniers temps avec Chelsea.