Depuis le PSG, il vit une véritable descente aux enfers… Voici son histoire !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis que les Qataris ont investi au PSG, les supporters ont le droit à chaque mercato à des recrutements cinq étoiles. Mais QSI n’a pas fait que des bonnes affaires depuis 2011… A l’été 2016, le transfert d’un attaquant du Real Madrid s’est soldé par un véritable fiasco. Retour sur la descente aux enfers du pauvre… Jesé !

Pur produit de la formation du Real Madrid, Jesé Rodriguez Ruiz a longtemps suscité des espoirs. Avec la Castilla comme en équipe première, le buteur espagnol a montré de véritables qualités. Mais il a, aussi, souvent déçu. Au moment d’opter pour un départ, à l’été 2016, les espoirs sont encore grands autour de Jesé, alors âgé de 23 ans. Mais le conte de fée sera de courte durée…

25 millions d’euros jetés par les fenêtres

Pour s’offrir les services de Jesé, le PSG a dépensé 25 millions d’euros. Une belle somme, à l’époque. Mais très rapidement, les supporters vont comprendre que l’affaire va vite tourner au fiasco… Entre maladies et blessures, Jesé ne joue quasiment pas. 14 bouts de match pour 2 petits buts en 2016-2017 sur la demi-saison disputée avec Paris. En effet, six mois seulement après son arrivée, c’est déjà l’heure de partir pour l’Espagnol, prêté à Las Palmas le 31 janvier 2017. Des prêts, il en sera question chaque saison durant son contrat avec le PSG… Après Las Palmas, Jesé tente de se relancer à Stoke City, au Betis Séville et au Sporting Lisbonne. A chaque fois, c’est la catastrophe… Pas plus de 3 buts par saison.

La descente aux enfers cette ex-pépite du Real Madrid ! Que devient Jesé ? #realmadrid #jese #psg pic.twitter.com/ZSCXu6taei — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) November 21, 2023

Du Real Madrid au… Brésil !