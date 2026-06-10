NBA - Transfert chez les Spurs : «J’aimerais forcément», un joueur de l’équipe de France veut rejoindre Victor Wembanyama !

Après une première partie de saison difficile chez les New York Knicks, Guerschon Yabusele s’est relancé en rejoignant les Chicago Bulls à la trade deadline. Désormais libre de tout contrat, le capitaine de l’équipe de France attend de savoir de quoi son avenir sera fait et aimerait bien rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs.
Après un retour en NBA réussi avec les Philadelphia Sixers en 2024-2025, Guerschon Yabusele a connu un exercice 2025-2026 bien différent. Parti aux New York Knicks l’été dernier, le capitaine de l’équipe de France n’a pas trouvé sa place et a très peu joué chez le finaliste NBA, jusqu’à son départ aux Chicago Bulls au mois de février.
« J’aimerais pouvoir signer assez vite et me préparer pour la saison prochaine »
« Je me suis retrouvé à Chicago ? Oui, complètement. On peut même le dire, c’était une saison quand même assez compliquée. En tout cas, moi, je l’ai vraiment ressenti comme ça. Surtout mentalement, parce que la situation dans laquelle j’étais à New York m’a rappelé quand j’étais à Boston et que je ne jouais pas. J’ai eu les mêmes sensations, le même feeling, alors que c’était quand même 10 ans en arrière. Donc on va dire que c’était quand même assez dur de pouvoir encaisser ça. J’ai essayé de rester motivé tous les jours, surtout avec les Français qu’on avait à New York entre Mo (Diawara) et Pacôme (Dadiet), où vraiment tous les jours on essayait de s’entraîner, de se pousser les uns les autres. Ça m’a vraiment aidé pour qu’ensuite, une fois que j’ai été tradé, j’ai pu dérouler et prendre du plaisir », a confié Guerschon Yabusele, lors de son passage sur le plateau de NBA Extra sur beIN SPORTS mardi, lui qui est désormais libre de tout contrat. « J’ai confiance. Je continue à m’entraîner. J’essaye de me concentrer sur les deux matchs de prépa qu’on aura avec l’équipe de France et voir ce qu’il y aura pour la suite. Ça s’est super bien passé à Chicago. J’ai repris ce plaisir et ce goût du jeu. J’aimerais pouvoir signer assez vite et me préparer pour la saison prochaine. »
Yabusele chez les Spurs avec Wembanyama ?
Malgré sa saison réussie avec les Sixers, Guerschon Yabusele a indiqué qu’il n’avait pas été très sollicité l’été dernier : « Après Philadelphie, je n’ai pas eu beaucoup de touches. J’ai eu deux offres, Denver et New York. Et l’offre de Philadelphie qu’ils m’avaient faite juste après. C’est tout ce que j’avais. Je pensais avoir fait une bonne saison. C'étaient plus les gens de l’équipe et contre qui on jouait qui me disaient tout le temps : “Ça y est, cet été tu vas trouver une grosse équipe.” Je me suis dit que ça devrait le faire normalement et puis non. Au final, on a eu deux offres. Mais je n’étais pas triste parce que c’était quand même des bonnes offres, ça aurait pu être pire. » En cours de saison, son nom avait circulé du côté de San Antonio et il ne dirait pas non à la possibilité de rejoindre Victor Wembanyama chez les Spurs. « Pourquoi pas. Moi, j’aimerais, forcément. En plus, pour moi, les Spurs c’est une équipe très très très cool. Ça se voit que c’est une équipe où ils sont vraiment ensemble, une équipe jeune avec beaucoup de motivation. Donc ce serait cool », a ajouté Guerschon Yabusele, avant de conclure à propos de son avenir : « Pour cet été, on est en attente, on va voir comment ça va se passer. Je sais qu’il y aura beaucoup de changements. Il y a beaucoup d’équipes qui vont chercher à bouger les choses. Quand on regarde une équipe comme Denver où ça s’est mal passé on va dire pour la fin de saison… Ils vont me rappeler ? Pourquoi pas. Franchement, j’aimerais. On va voir. Je n’ai pas forcément une équipe favorite. Le but c’est de repartir en NBA et de pouvoir gagner ma place. »