NBA - Transfert chez les Spurs : «J’aimerais forcément», un joueur de l’équipe de France veut rejoindre Victor Wembanyama !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une première partie de saison difficile chez les New York Knicks, Guerschon Yabusele s’est relancé en rejoignant les Chicago Bulls à la trade deadline. Désormais libre de tout contrat, le capitaine de l’équipe de France attend de savoir de quoi son avenir sera fait et aimerait bien rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs.

Après un retour en NBA réussi avec les Philadelphia Sixers en 2024-2025, Guerschon Yabusele a connu un exercice 2025-2026 bien différent. Parti aux New York Knicks l’été dernier, le capitaine de l’équipe de France n’a pas trouvé sa place et a très peu joué chez le finaliste NBA, jusqu’à son départ aux Chicago Bulls au mois de février.

« J’aimerais pouvoir signer assez vite et me préparer pour la saison prochaine » « Je me suis retrouvé à Chicago ? Oui, complètement. On peut même le dire, c’était une saison quand même assez compliquée. En tout cas, moi, je l’ai vraiment ressenti comme ça. Surtout mentalement, parce que la situation dans laquelle j’étais à New York m’a rappelé quand j’étais à Boston et que je ne jouais pas. J’ai eu les mêmes sensations, le même feeling, alors que c’était quand même 10 ans en arrière. Donc on va dire que c’était quand même assez dur de pouvoir encaisser ça. J’ai essayé de rester motivé tous les jours, surtout avec les Français qu’on avait à New York entre Mo (Diawara) et Pacôme (Dadiet), où vraiment tous les jours on essayait de s’entraîner, de se pousser les uns les autres. Ça m’a vraiment aidé pour qu’ensuite, une fois que j’ai été tradé, j’ai pu dérouler et prendre du plaisir », a confié Guerschon Yabusele, lors de son passage sur le plateau de NBA Extra sur beIN SPORTS mardi, lui qui est désormais libre de tout contrat. « J’ai confiance. Je continue à m’entraîner. J’essaye de me concentrer sur les deux matchs de prépa qu’on aura avec l’équipe de France et voir ce qu’il y aura pour la suite. Ça s’est super bien passé à Chicago. J’ai repris ce plaisir et ce goût du jeu. J’aimerais pouvoir signer assez vite et me préparer pour la saison prochaine. »