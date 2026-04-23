Rugby - UBB : Damien Penaud victime d'une commotion, les précisions sur son retour

Axel Cornic

Pour la deuxième année consécutive, l’Union Bordeaux-Bègles a réussi l’exploit d’éliminer le Stade Toulousain de la Champions Cup. Mais ce match a laissé des traces et c’est notamment le cas de Damian Penaud, sorti sur protocole commotion après un choc à la tête face au pilier haut-garonnais Dorian Aldegheri.

La fin de saison s’annonce intense du côté de Bordeaux. Toujours engagé sur les deux tableaux, les Bordelo-bèglais vont tenter de réaliser un doublé en Champions Cup, tout en essayant d’aller décrocher le premier Bouclier de Brennus de leur histoire. Et le sprint va commencer par la réception ce samedi du MHR, l’une des équipes les plus en forme du moment en Top 14.

Antoine Dupont : Une histoire de jalousie au Stade Toulousain à cause de son contrat ? https://t.co/bZr86oUOgc — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

L’UBB récupère ses stars avant la réception de Montpellier Après avoir laissé au repos ses stars pour le déplacement à La Rochelle lors du week-end dernier, Yannick Bru pourra compter sur eux pour cette rencontre. Ainsi, on devrait voir Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey ou encore Yoram Moefana et Cameron Woki faire leur grand retour pour défier Montpellier, sans oublier Romain Buros. Mais l’infirmerie reste tout de même bondée, avec des blessées de courte ou longue durée comme Nicolas Depoortere, Rohan Van Rensburg, Martin Page-Relo ou encore Elyjah Ibsaiene, la nouvelle pépite de l’UBB dont tout le monde parle.