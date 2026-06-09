Rugby - Top 14 : L’aveu de l’UBB après la désillusion, «on a vu la gifle arriver»

Axel Cornic

L’Union Bordeaux-Bègles a impressionné cette saison en Champions Cup, éliminant notamment le Stade Toulousain et dominant ses autres adversaires. Mais ça s’est beaucoup moins bien passé en Top 14, puisque les hommes du président Laurent Marti n’ont pas réussi à se qualifier pour les barrages, après avoir pourtant disputé les deux dernières finales.

C’est assez incroyable. Le double Champion d’Europe en titre, dont la puissance offensive a été loué par la presse internationale, ne participera pas aux phases finales de Top 14. Défaite à Toulon (27-22), puis à domicile contre Clermont (31-34), l’UBB termine huitième au classement et ses stars come Matthieu Jalibert ou Louis Bielle-Biarrey sont déjà en vacances. Et on n’a pas fini d’en parler...

« On voyait qu’on était quand même un petit peu en souffrance » Quelques jours après la catastrophe, Laurent Marti a pris la parole sur TV7, tentant d’expliquer l’échec de l’UBB. « J’avoue que la nuit de samedi à dimanche et la journée d’hier (dimanche) ont été un peu compliquées. Mais comme on le fait à chaque fois, moi tout de suite, je me remets au travail » a déclaré le président bordel-bèglais. « On a vu la gifle arriver. Si on est honnête, on gagne de justesse à Bayonne (38-40), on gagne péniblement contre Perpignan (37-32), on voyait qu’on était quand même un petit peu en souffrance ».