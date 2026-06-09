Rugby - Top 14 : L’aveu de l’UBB après la désillusion, «on a vu la gifle arriver»

L’Union Bordeaux-Bègles a impressionné cette saison en Champions Cup, éliminant notamment le Stade Toulousain et dominant ses autres adversaires. Mais ça s’est beaucoup moins bien passé en Top 14, puisque les hommes du président Laurent Marti n’ont pas réussi à se qualifier pour les barrages, après avoir pourtant disputé les deux dernières finales.
C’est assez incroyable. Le double Champion d’Europe en titre, dont la puissance offensive a été loué par la presse internationale, ne participera pas aux phases finales de Top 14. Défaite à Toulon (27-22), puis à domicile contre Clermont (31-34), l’UBB termine huitième au classement et ses stars come Matthieu Jalibert ou Louis Bielle-Biarrey sont déjà en vacances. Et on n’a pas fini d’en parler...
« On voyait qu’on était quand même un petit peu en souffrance »
Quelques jours après la catastrophe, Laurent Marti a pris la parole sur TV7, tentant d’expliquer l’échec de l’UBB. « J’avoue que la nuit de samedi à dimanche et la journée d’hier (dimanche) ont été un peu compliquées. Mais comme on le fait à chaque fois, moi tout de suite, je me remets au travail » a déclaré le président bordel-bèglais. « On a vu la gifle arriver. Si on est honnête, on gagne de justesse à Bayonne (38-40), on gagne péniblement contre Perpignan (37-32), on voyait qu’on était quand même un petit peu en souffrance ».
« C’est vrai que ça fait tache de se faire éliminer du Top 14, mais... »
Pour lui c’est assez clair, l‘UBB s’est peut-être un peu trop concentrée sur la Champions Cup, délaissant le Top 14. « J’ai réalisé au fur et à mesure qu’on avançait dans la saison, que dès que la Champions Cup a démarré, on a senti les joueurs, le staff, et j’ai envie de dire le club et moi, je me mets dedans, totalement excités. Parce que cette compétition, elle est magique » a avoué Laurent Marti. « On n’avait pas envie de laisser la place. Donc indirectement, bien évidemment, on a peut-être été un peu trop focus sur la Champions Cup. C’est vrai que ça fait tache de se faire éliminer du Top 14, mais franchement, les moments qu’on a vécus vont rester gravés ».