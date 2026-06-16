Rugby - Top 14 : «Coiffeur», «beau costume»... L’étrange sortie du Racing 92 avant le choc contre le Stade Toulousain

Axel Cornic

On connait le dernier carré du Top 14 version 2025/2026, avec le Champion en titre du Stade Toulousain qui va affronter le Racing 92, lors de la première demi-finale. Un rendez-vous spécial qui semble inspirer le manager francilien Patrice Collazo, qui a remporté deux Coupes d’Europe avec les Haut-garonnais en 2003 et 2005, lorsqu’il était joueur.

Le rêve s’est arrêté brusquement pour la Section Paloise et La Rochelle, qui ont été défaits lors des barrages de Top 14. Mais l’aventure continue pour les deux clubs parisiens que sont le Stade Français et le Racing 92, qui vont toutefois devoir en découdre respectivement face à Montpellier et au Stade Toulousain.

« Tout le monde ira chez le coiffeur dans la semaine, mettra un beau costume et on essaiera de bien représenter le Racing » Dès la fin de son barrage, Patrice Collazo s’est tout de suite projeté sur cette demi-finale come les triples Champions de France en titre. « C'est Toulouse et je suis content de jouer Toulouse car au moins on est prêt, on sait contre qui on joue. Le Vélodrome, c'est la classe, Toulouse c'est la grande classe. Tout le monde ira chez le coiffeur dans la semaine, mettra un beau costume et on essaiera de bien représenter le Racing » a expliqué le manager du Racing 92, qui a déjà battu le Stade Toulousain le 6 juin dernier (31-20), lors de la dernière journée de la phase régulière de Top 14.