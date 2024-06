Zidane - Deschamps : La décision est prise pour l'après-Euro

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps peut aborder cet Euro avec sérénité. Peu importe son parcours lors de cette compétition, le sélectionneur de l'équipe de France n'est absolument pas menacé. Malgré le fait que Zinédine Zidane soit libre de rejoindre le club de son choix, le sélectionneur est bien parti pour aller au bout de son contrat.

L'Euro n'a pas encore débuté pour l'équipe de France que certains évoquent l'avenir de Didier Deschamps. Le sélectionneur, dont le contrat court jusqu'au Mondial 2026, n'est pas menacé. Mais pourrait-il l'être en cas d'élimination précoce ? Dans les colonnes de L'Equipe , Philippe Diallo avait mis fin au suspense.

Diallo avait annoncé la couleur

« Déjà parce qu'il a un contrat qui va jusqu'en 2026. Au-delà de cela, on est avec un sélectionneur qui, depuis des années, a une pérennité de résultats au plus haut niveau qui plaide pour lui. À l'Euro 2021, certains observateurs disaient que l'élimination en huitièmes de finale était un échec et qu'il fallait changer de sélectionneur. Un an après, on jouait la finale de la Coupe du monde et il s'en est fallu de quelques centimètres pour que l'on ajoute une troisième étoile sur notre maillot » avait confié le président de la Fédération française de football le 5 juin dernier.

Deschamps conserve la confiance de la Fédération