«On doit en finir» : Kylian Mbappé n'en peut plus, le coup de gueule devant la presse !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an et demi. Interrogé par la presse espagnole en avril 2025, l'international français a poussé un énorme coup de gueule, réclamant du changement.
Après avoir défendu les couleurs du PSG pendant sept saisons, Kylian Mbappé a décidé d'aller voir ailleurs. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, l'international français a fait ses valises il y a un peu plus d'un an et demi. En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Avant l'issue de sa première saison à la Maison-Blanche, l'attaquant de 27 ans avait poussé un énorme coup de gueule sur le racisme.
«Les gens qui font les règles du foot pourraient changer les choses»
« On doit en finir avec le racisme et surtout agir. Parler c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Les gens qui font les règles du foot pourraient changer les choses par exemple. Moi, je donne mon opinion comme un citoyen normal. Et notre responsabilité comme personnes célèbres, comme personnes prises en exemple, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Les joueurs sont plus solidaires, mais quand je vois ce qui se passe encore sur les terrains de football, ce n'est pas suffisant », avait pesté Kylian Mbappé
«Quand je vois ce qui se passe encore sur les terrains de football, ce n'est pas suffisant»
Lors du même entretien, Kylian Mbappé s'était également prononcé sur l'immigration : « Le plus important c'est d'apprendre à vivre ensemble parce qu'on vient tous d'horizons, d'endroits et de classes sociales différentes. En France, la première fois où je me suis exprimé, les gens on dit : "Mais pourquoi il parle ?" Mais avant d'être un footballeur, je suis une personne normale qui vit sa vie et voit les choses qui se passent. Certaines que j'aime, d'autres qui me rendent triste ou me mettent en colère et finalement, je donne mon opinion selon mes valeurs qui je pense sont les bonnes. Je sais que je ne peux pas changer le monde mais j'essaye à mon échelle. Si tout le monde essaye de faire un peu, le monde sera meilleur ».