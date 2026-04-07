«On doit en finir» : Kylian Mbappé n'en peut plus, le coup de gueule devant la presse !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an et demi. Interrogé par la presse espagnole en avril 2025, l'international français a poussé un énorme coup de gueule, réclamant du changement.

Après avoir défendu les couleurs du PSG pendant sept saisons, Kylian Mbappé a décidé d'aller voir ailleurs. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, l'international français a fait ses valises il y a un peu plus d'un an et demi. En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Avant l'issue de sa première saison à la Maison-Blanche, l'attaquant de 27 ans avait poussé un énorme coup de gueule sur le racisme.

Kylian Mbappé dans la tourmente au Real Madrid, «ça me rappelle Benzema» https://t.co/v3rcjE5RQY — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Les gens qui font les règles du foot pourraient changer les choses» « On doit en finir avec le racisme et surtout agir. Parler c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Les gens qui font les règles du foot pourraient changer les choses par exemple. Moi, je donne mon opinion comme un citoyen normal. Et notre responsabilité comme personnes célèbres, comme personnes prises en exemple, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Les joueurs sont plus solidaires, mais quand je vois ce qui se passe encore sur les terrains de football, ce n'est pas suffisant », avait pesté Kylian Mbappé