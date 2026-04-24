OM : La grande annonce de Beye sur cette recrue

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM s’était activé dans tous les sens pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi qui était alors encore le coach marseillais. C’est ainsi que Tochukwu Nnadi a posé ses valises dans le sud de la France, mais pour le moment le milieu de terrain n’a presque pas joué avec le club phocéen. Présent en conférence de presse, Habib Beye a fait une grande annonce à son sujet.

Afin de finir du mieux possible la saison, l’OM avait décidé de faire venir plusieurs joueurs lors du mercato hivernal. Le club phocéen s’était notamment renforcé au milieu de terrain avec les arrivées de Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli. Si l’international algérien a du mal à Marseille, c’est aussi le cas du Nigérian, qui n’a presque pas joué depuis son arrivée en provenance de Zulte-Waregem.

OM - Départ de De Zerbi : «Tu veux partir, tu payes», une erreur est dénoncée dans l’After Foot ! https://t.co/evPHkwmzfO — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

La grande annonce de Beye sur Nnadi A l’OM, Tochukwu Nnadi n’a pour le moment pris part qu’à quatre rencontres de Ligue 1 pour un total de 34 minutes. Un total bien maigre pour le milieu de terrain qui pourrait toutefois grimper dimanche contre Nice. Présent en conférence de presse, Habib Beye a affirmé que le Nigérian pourrait bien débuter la rencontre. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est un joueur performant, il amène autre chose dans ses caractéristiques, il postulera dimanche pour démarrer. Il est revenu d'un choc au genou. Il a de très bonnes sensations. »