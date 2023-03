Zidane prépare son retour, un ancien du PSG lui fait une fleur

Thomas Bourseau

Passé par le PSG, Mauricio Pochettino est sur le chemin du retour aux affaires, comme Zinedine Zidane avec qui il se disputerait en coulisse le poste d’entraîneur du Real Madrid. Néanmoins, Chelsea pourrait sauver Zidane. Explications.

Mauricio Pochettino semble garder la cote sur le marché des entraîneurs et ce, malgré le passage mitigé du technicien argentin sur le banc du PSG entre janvier 2021 et mai 2022. En effet, depuis son licenciement, Pochettino a été annoncé à Chelsea pour y remplacer Thomas Tuchel en septembre dernier avant que Graham Potter ne lui soit préféré, au FC Séville, à Aston Villa, à l’Atletico de Madrid et même à la tête de la sélection anglaise.

Zidane en concurrence avec Pochettino pour le Real Madrid ?

Cependant, Mauricio Pochettino est toujours sans club, mais pourrait bénéficier à la prochaine intersaison d’un des postes les plus prisés de la profession, à savoir la position de coach du Real Madrid. La presse espagnole a dernièrement affirmé un vif intérêt toujours d’actualité pour Pochettino de la part du président du Real Madrid qui n’est autre que Florentino Pérez. Et ce, bien que Zinedine Zidane rêverait selon L’Equipe d’une nouvelle fois prendre les rênes de l’effectif du Real Madrid.

Deschamps : Le Graët fait une annonce, Zidane va halluciner https://t.co/6HTptsIWEJ pic.twitter.com/VOkZqLxhBV — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Pochettino approché par Chelsea, Zidane peut souffler