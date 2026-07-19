Transfert de Michael Olise : La fuite dans le vestiaire de l’équipe de France que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Alors qu’il disputait la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Michael Olise semblerait avoir pris une décision pour son avenir. Le joueur de 24 ans a en effet fait part de ses envies de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid à certains coéquipiers dans le vestiaire des Bleus. Et cette fuite n’a pas manqué de beaucoup surprendre sur le mercato.

En pleine Coupe du monde 2026, Michael Olise est devenu l’une des grandes attractions du mercato. Le joueur de 24 ans est la grande obsession de Florentino Pérez, qui souhaite le voir épauler Kylian Mbappé au Real Madrid dès la saison prochaine. L’international français aurait d’ailleurs fait part de ses envies de quitter le Bayern Munich à certains coéquipiers dans le vestiaire de l’équipe de France. Et personne n’avait anticipé une telle fuite.

L'annonce de Michael Olise dans le vestiaire de l'équipe de France a beaucoup surpris Comme le rapporte AS, les révélations au sujet de la déclaration de Michael Olise dans l’intimité du groupe tricolore a beaucoup surpris. Au Real Madrid, on ne souhaite pas vraiment mettre le Bayern Munich dans une position inconfortable au vu de la bonne relation entre les deux clubs. Toujours est-il que le milieu offensif français semble vouloir changer d’air cet été. La formation bavaroise va donc devoir prendre une décision pour son mercato. Les rumeurs évoquaient la somme de 223M€ pour un éventuel transfert.