Transfert de Michael Olise : La fuite dans le vestiaire de l’équipe de France que personne n’a vu venir !

Alors qu’il disputait la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Michael Olise semblerait avoir pris une décision pour son avenir. Le joueur de 24 ans a en effet fait part de ses envies de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid à certains coéquipiers dans le vestiaire des Bleus. Et cette fuite n’a pas manqué de beaucoup surprendre sur le mercato.
En pleine Coupe du monde 2026, Michael Olise est devenu l’une des grandes attractions du mercato. Le joueur de 24 ans est la grande obsession de Florentino Pérez, qui souhaite le voir épauler Kylian Mbappé au Real Madrid dès la saison prochaine. L’international français aurait d’ailleurs fait part de ses envies de quitter le Bayern Munich à certains coéquipiers dans le vestiaire de l’équipe de France. Et personne n’avait anticipé une telle fuite.
L'annonce de Michael Olise dans le vestiaire de l'équipe de France a beaucoup surpris
Comme le rapporte AS, les révélations au sujet de la déclaration de Michael Olise dans l’intimité du groupe tricolore a beaucoup surpris. Au Real Madrid, on ne souhaite pas vraiment mettre le Bayern Munich dans une position inconfortable au vu de la bonne relation entre les deux clubs. Toujours est-il que le milieu offensif français semble vouloir changer d’air cet été. La formation bavaroise va donc devoir prendre une décision pour son mercato. Les rumeurs évoquaient la somme de 223M€ pour un éventuel transfert.
Le Real Madrid reste à l'affût pour son transfert
Un tel montant ferait de Michael Olise le joueur le plus cher de l’histoire. L’ailier du Bayern Munich éclipserait les 222M€ déboursés par le PSG pour recruter Neymar en 2017. Le Real Madrid semble en tout cas rester à l’affût. Florentino Pérez ne lâcherait pas l’affaire et continuerait de rêver de l’ancien de Crystal Palace. Reste maintenant à voir si le Bayern Munich ouvrira la porte à un départ ou non. Pour le moment, les dirigeants allemands seraient plutôt réticents à l’idée de vendre Michael Olise cet été. Affaire à suivre...