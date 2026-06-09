Transfert de Greenwood : L’OM a fixé son prix pour son attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, le moment de s’en aller semble être venu pour Mason Greenwood, lui qui est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome. L’OM de son côté est prêt à laisser partir son attaquant et, en ce sens, aurait fixé un montant minimum à respecter.

Non-qualifié en Ligue des champions et dans une situation financière très délicate, l’OM espère renflouer ses caisses notamment grâce à la vente de Mason Greenwood. Dans cette optique, un point de chute semble lui avoir été trouvé en Serie A, où la presse italienne ne cesse de lier l’AS Rome à l’attaquant âgé de 24 ans depuis plusieurs jours maintenant. Reste à savoir si les Giallorossi auront les moyens de leurs ambitions.

L’OM demande 55M€ bonus compris pour Greenwood Car l’OM ne compte pas brader son joueur, d’autant plus que Manchester United récupérera 40% de son indemnité de transfert. D’après les informations d’Il Messaggero, les dirigeants marseillais auraient fixé le prix de Mason Greenwood, encore sous contrat jusqu’en juin 2029, à 50M€, plus 5M€, soit un total de 55M€. Le quotidien italien précise que les négociations entre les deux clubs pourront commencer dès la nomination de Tony D’Amico en tant que directeur sportif de l’AS Rome, à qui Igor Paixao aurait également été proposé.