Transfert de Gonçalo Ramos : Le «chèque énorme» qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG va vivre un mercato mouvementé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le club de la capitale est sur le point de se séparer de Gonçalo Ramos, qui semble prendre la direction de l’AC Milan. L’international portugais devrait être vendu pour une somme alléchante, et cela devrait permettre aux Rouge-et-Bleu de financer leurs prochains transferts.

Le PSG devrait vivre un été assez animé sur le mercato. Si le club de la capitale espère régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions, certains joueurs pourraient également quitter le navire. Gonçalo Ramos pourrait notamment faire ses valises prochainement. Le buteur de 25 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Portugal, prendrait la direction de l’AC Milan. Et sa vente devrait permettre aux Rouge-et-Bleu de financer leurs prochains transferts.

«Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu» « Qu’est-ce qu’il se passe au PSG ? Ils vont vendre Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 ou 50 minimum je pense. Ils vont vendre Gonçalo Ramos 80M€. Et donc, ils vont prendre Akliouche et un attaquant type Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu ! Derrière, tu vas prendre un chèque énorme pour aller chercher Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé » a d’abord confié Walid Acherchour sur sa chaîne Twitch Chez Wawa.