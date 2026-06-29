Transfert de Gonçalo Ramos : Le «chèque énorme» qui va régaler le PSG !

Le PSG va vivre un mercato mouvementé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le club de la capitale est sur le point de se séparer de Gonçalo Ramos, qui semble prendre la direction de l’AC Milan. L’international portugais devrait être vendu pour une somme alléchante, et cela devrait permettre aux Rouge-et-Bleu de financer leurs prochains transferts.
Le PSG devrait vivre un été assez animé sur le mercato. Si le club de la capitale espère régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions, certains joueurs pourraient également quitter le navire. Gonçalo Ramos pourrait notamment faire ses valises prochainement. Le buteur de 25 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Portugal, prendrait la direction de l’AC Milan. Et sa vente devrait permettre aux Rouge-et-Bleu de financer leurs prochains transferts.
«Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu»
« Qu’est-ce qu’il se passe au PSG ? Ils vont vendre Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 ou 50 minimum je pense. Ils vont vendre Gonçalo Ramos 80M€. Et donc, ils vont prendre Akliouche et un attaquant type Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu ! Derrière, tu vas prendre un chèque énorme pour aller chercher Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé » a d’abord confié Walid Acherchour sur sa chaîne Twitch Chez Wawa.
«Je suis comme un dingue»
« Et là, tu vas faire Akliouche pour Kang-In Lee. J’aime bien Kang-In Lee, mais excusez moi, il n’y a pas photo avec Akliouche. Qu’est-ce que sont en train de nous concocter Luis Campos et Luis Enrique ? Si tu fais Kroupi pour Ramos et Akliouche pour Kang-In Lee, et que tu gardes tout le monde, je suis sur les fesses. Le projet jeunes cracks français m’excite terriblement. Je suis comme un dingue » a ensuite ajouté le chroniqueur de l’After Foot. Reste maintenant à voir si le PSG réinvestira l’argent récupéré avec le transfert de Gonçalo Ramos pour recruter d’autres joueurs cet été.