Transfert à 55M€ : L'OM refuse une nouvelle offre pour Mason Greenwood !

Alors qu’un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre les deux parties, Mason Greenwood continue de faire parler de lui du côté de l’AS Rome. La Louve aurait même formulé une nouvelle offre afin de s’attacher les services de l’ailier âgé de 24 ans, mais elle ne correspondrait toujours pas aux attentes de l’OM, qui réclame 55M€ bonus compris.
Si son départ est inéluctable, le dossier Mason Greenwood ne semble pas beaucoup avancer. L’AS Rome en a fait une de ses priorités cet été ce qui n’est pas pour déplaire à l’OM, dans un besoin urgent de vendre afin de rééquilibrer ses comptes. Mais Marseille ne veut pas brader son joueur pour autant, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029, d’autant plus que 40% du montant de l’opération reviendra à Manchester United.
L’OM refuse une nouvelle offre de l’AS Rome
Selon le Corriere dello Sport, l’OM réclame au moins 55M€ bonus compris pour Mason Greenwood, 50M€ garantis et 5M€ de bonus. La nouvelle offre de l’AS Rome ne correspondrait donc toujours pas à ses attentes. D’après le quotidien italien, la Louve aurait proposé un premier versement compris entre 15 et 20M€ d’ici à la fin du mois de juin, suivi d’un autre de 35M€ échelonné sur plusieurs mois. Ce qui ne devrait pas décourager les Giallorossi pour autant, déterminés à recruter l’Anglais cet été.
Fenerbahçe a également fait une proposition à l’OM
D’autant plus que l’AS Rome aurait déjà un accord contractuel avec Mason Greenwood, pour un salaire de 4,5M€ nets par an. Les négociations devraient donc très certainement se poursuivre avec l’OM, qui aurait reçu une autre proposition dernièrement, cette fois-ci en provenance de Fenerbahçe. Milliyet indiquait que le club turc aurait proposé 35M€, plus 5M€, pour le joueur formé à Manchester United. Mais encore une fois, cette offre ne correspond pas aux attentes de la direction olympienne.