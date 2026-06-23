Transfert à 55M€ : L'OM refuse une nouvelle offre pour Mason Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre les deux parties, Mason Greenwood continue de faire parler de lui du côté de l’AS Rome. La Louve aurait même formulé une nouvelle offre afin de s’attacher les services de l’ailier âgé de 24 ans, mais elle ne correspondrait toujours pas aux attentes de l’OM, qui réclame 55M€ bonus compris.

Si son départ est inéluctable, le dossier Mason Greenwood ne semble pas beaucoup avancer. L’AS Rome en a fait une de ses priorités cet été ce qui n’est pas pour déplaire à l’OM, dans un besoin urgent de vendre afin de rééquilibrer ses comptes. Mais Marseille ne veut pas brader son joueur pour autant, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029, d’autant plus que 40% du montant de l’opération reviendra à Manchester United.

L’OM refuse une nouvelle offre de l’AS Rome Selon le Corriere dello Sport, l’OM réclame au moins 55M€ bonus compris pour Mason Greenwood, 50M€ garantis et 5M€ de bonus. La nouvelle offre de l’AS Rome ne correspondrait donc toujours pas à ses attentes. D’après le quotidien italien, la Louve aurait proposé un premier versement compris entre 15 et 20M€ d’ici à la fin du mois de juin, suivi d’un autre de 35M€ échelonné sur plusieurs mois. Ce qui ne devrait pas décourager les Giallorossi pour autant, déterminés à recruter l’Anglais cet été.