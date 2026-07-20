Surprise à l'OM : Un coup de main inattendu d'Adrien Rabiot pour le mercato ?

La reprise de la Ligue 1 approche à grands pas et pour le moment, les nouveaux dirigeants marseillais ont encore beaucoup de travail devant eux. Pour le moment, seulement quelques joueurs ont quitté l'Olympique de Marseille et c'est loin d'être suffisant, face à la menace de l'UEFA.
On a longtemps attendu, mais ça s'est finalement animé à Marseille. Mason Greenwood est parti pour rejoindre Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang a signé en Espagne avec le Deportivo La Coruña et Hamed Junior Traoré a été prêté en Serie A, au Genoa. Mais c'est loin d'être suffisant pour l'OM, qui va devoir encore réduire sa masse salariale.
Højbjerg sur le départ
Dans cet objectif, l'un des premiers candidats au départ n'est autre que Pierre-Emile Højbjerg, qui avec ses 6M€ par an possède le plus gros salaire du club. Capitaine pour le premier match amical de cette présaison, il semble être très apprécié par le nouveau coach Bruno Genesio, mais si une offre venait à arriver il serait sans aucun doute accompagné vers la sortie. Et son avenir pourrait notamment s’écrire en Serie A, où il a déjà été lié à la Juventus dans un passé pas si lointain.
A Milan avec Adrien Rabiot ?
Son nom a été évoqué du côté de l'Atalanta, où Maurizio Sarri serait un grand fan, mais un autre club pourrait relancer le dossier. Plusieurs sources ont en effet annoncé ces derniers jours que Pierre-Emile Højbjerg serait dans la short-list de l'AC Milan, aux prises avec une grosse révolution depuis le départ de Massimiliano Allegri et l'arrivée de Ruben Amorim. Il Corriere dello Sport confirme cette tendance et précise que l'un des facteurs importants ne serait autre que sa complicité avec Adrien Rabiot, son ancien coéquipier à l'OM. Les Rossoneri viseraient un transfert entre 10 et 15M€, ce qui pourrait convenir aux Marseillais.