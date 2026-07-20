Surprise à l'OM : Un coup de main inattendu d'Adrien Rabiot pour le mercato ?

Axel Cornic

La reprise de la Ligue 1 approche à grands pas et pour le moment, les nouveaux dirigeants marseillais ont encore beaucoup de travail devant eux. Pour le moment, seulement quelques joueurs ont quitté l'Olympique de Marseille et c'est loin d'être suffisant, face à la menace de l'UEFA.

On a longtemps attendu, mais ça s'est finalement animé à Marseille. Mason Greenwood est parti pour rejoindre Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang a signé en Espagne avec le Deportivo La Coruña et Hamed Junior Traoré a été prêté en Serie A, au Genoa. Mais c'est loin d'être suffisant pour l'OM, qui va devoir encore réduire sa masse salariale.

Højbjerg sur le départ Dans cet objectif, l'un des premiers candidats au départ n'est autre que Pierre-Emile Højbjerg, qui avec ses 6M€ par an possède le plus gros salaire du club. Capitaine pour le premier match amical de cette présaison, il semble être très apprécié par le nouveau coach Bruno Genesio, mais si une offre venait à arriver il serait sans aucun doute accompagné vers la sortie. Et son avenir pourrait notamment s’écrire en Serie A, où il a déjà été lié à la Juventus dans un passé pas si lointain.