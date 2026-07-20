PSG - Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Le verdict est confirmé dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait recruter plusieurs nouveaux joueurs. Si des renforts sont attendus en attaque et en défense, le club de la capitale ne devrait cependant pas bouger au milieu de terrain. Alors qu’en interne, on estime ce secteur de jeu déjà bien fourni, Paris a définitivement abandonné la piste menant au prodige du LOSC Ayyoub Bouaddi (18 ans).

La Coupe du Monde 2026 ayant pris fin, le PSG devrait s’activer sur son mercato estival. Au cours des dernières semaines, le club de la capitale a avancé sur plusieurs dossiers (Akliouche, Digne, Diomandé, Ferran Torres). Car cet été, les dirigeants franciliens et Luis Enrique ont réellement identifié deux secteurs de jeu où des recrutes étaient pertinentes pour ce mercato. Ainsi, le PSG devrait recruter en attaque et en défense, mais pas forcément au milieu de terrain.

Le PSG ne recrutera pas Ayyoub Bouaddi En effet, ce lundi, le journaliste Loïc Tanzi a confirmé que sauf surprise, le double champion d’Europe en titre ne recruterait aucun joueur dans l’entrejeu. Présent sur les ondes d’Ici Paris lle de France, ce dernier en a profité pour confirmer que le PSG avait définitivement lâché la piste menant à Ayyoub Bouaddi (LOSC). Le prodige de 18 ans a été lié au club parisien, mais ne manque pas de prétendants comme par exemple Manchester City. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, le président lillois Olivier Létang a lâché quelques révélations sur l’avenir du jeune Marocain.