Axel Cornic

Depuis plusieurs semaines déjà, la pesse italienne évoque des négociations avancées entre l’AS Roma et l’Olympique de Marseille, pour le transfert de Mason Greenwood. Elles semblent toutefois bloquer sur l’indemnité réclamée par le club phocéen, qui rêve de boucler un deal historique à plus de 50M€.

L’histoire de Mason Greenwood à Marseille semble toucher à son terme. Plusieurs sources ont en effet révélé que le joueur aurait déjà rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence et l’OM a grandement besoin de le vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier, surtout après la récente sanction infligée par l’UEFA.

La Roma obligée de vendre Manu Koné Greenwood ne manque pas de prétendants, avec notamment l’AS Roma de Gian Piero Gasperini. Ce dernier aurait réclamé le transfert de la star anglaise, mais pour le moment son club ne semble pas pouvoir accéder aux demandes de l’OM. A moins qu’un joueur ne débloque la situation, comme l’international français Manu Koné. « Dès que la vente d’un joueur clé sera actée, qu’il s’agisse de Koné ou de Soulé, une somme supplémentaire relativement modeste suffirait à couvrir ce qui reste du montant du transfert de Greenwood » a expliqué Gianluca Piacentini, sur Rete Sport.