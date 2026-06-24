OM : Mason Greenwood lance un ultimatum sur le mercato !

Axel Cornic

Plus grosse valeur de l’effectif, Mason Greenwood semble se rapprocher d’un départ de l’Olympique de Marseille, qui a besoin de vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier. La presse italienne parle de négociations avancées avec l’AS Roma, mais cette piste semble avoir ralenti ces derniers jours, surtout à cause de la somme réclamée par le club phocéen.

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood pourrait entre dans l’histoire de l’OM. Pas pour ses prestations, même si elles ont été satisfaisantes lors des deux dernières saisons, mais plutôt pour son départ. La star anglaise de 24 ans pourrait en effet rapporter entre 50 et 55M€, ce qui en ferait la plus grosse vente de l’histoire marseillaise loin devant Michy Batshuayi et son transfert à 39M€ vers Chelsea, en 2017.

« La Roma travaille quotidiennement sur le dossier Greenwood » L’AS Roma est très intéressée, avec ‘entraineur Gian Piero Gasperini qui ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour voir ce transfert être bouclé le plus rapidement possible. Mais pour le moment, le club italien ne semble pas vraiment disposé à accéder aux demandes de l’OM... et le temps pourrait bien être compté. « La Roma travaille quotidiennement sur le dossier Greenwood. Gasperini reste en contact avec le joueur, qui a exprimé une préférence claire en privilégiant les Giallorossi » a expliqué Attilio Malena, au micro de Rete Sport.