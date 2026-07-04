OM : Le transfert de Mason Greenwood est imminent ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood devrait quitter l'OM lors de ce mercato estival. A la peine sur le plan financier, le club olympien serait prêt à vendre son numéro 10 pour rééquilibrer ses comptes. Alertée par la situation de Mason Greenwood, l'AS Rome souhaiterait boucler l'affaire mardi ou mercredi.

Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses affaires extrasportives, Mason Greenwood a alerté la direction de l'OM. A tel point que le club marseillais a déboursé environ 26M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2024.

OM : Le départ de Greenwood va se concrétiser mardi ou mercredi ? Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons avec l'OM, soit jusqu'au 30 juin 2029. Une signature qui l'a comblé de joie. « Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée à Marseille, où 200 personnes vous attendaient ? Ça vous fait quoi d’être un joueur de l’OM ? Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché », s'était réjoui Mason Greenwood lors d'un entretien accordé à La Provence.