Michael Olise : Un «transfert exceptionnel» est réclamé en pleine Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Après avoir brillé tout au long de la saison avec le Bayern Munich, Michael Olise continue de démontrer toute l’étendue de son talent lors de cette Coupe du monde 2026. Le joueur de 24 ans ne cesse de faire parler de lui en bien avec l’équipe de France. En Espagne, on ne manque ainsi pas de réclamer son transfert au Real Madrid cet été.

Tout au long de la saison, Michael Olise a montré qu’il avait l’étoffe d’un grand joueur avec le Bayern Munich. Le joueur de 24 ans a donc naturellement été convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. L’international français montre d’ailleurs de très belles choses dans ce Mondial en Amérique. En Espagne, on ne manque ainsi pas de réclamer son transfert au Real Madrid pour cet été.

«Florentino Pérez va réaliser un grand transfert» « Qu'attend Florentino Pérez pour recruter Olise ? L’équipe de France est une machine spectaculaire, un véritable spectacle. Mais c’est toute l’équipe qui est à la hauteur, et Olise est lui aussi spectaculaire. S’il avait réussi à marquer ce but, ce serait le but de la Coupe du monde, voire de toutes les Coupes du monde. Nous connaissons déjà la position du Bayern : ils ne céderont pas, même pour 180, 190 ou 200 millions » a d’abord lancé le journaliste Roberto Gomez dans La Tribu.