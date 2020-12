Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Dybala !

Publié le 30 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Dans le viseur de Mauricio Pochettino pour renforcer l'attaque du PSG, le dossier Paulo Dybala pourrait avoir pris du plomb dans l'aile, alors que le numéro 10 turinois aurait pris une grande décision sur son avenir. Toutefois, l'international argentin pourrait être contraint à faire quelques sacrifices sur son salaire. De quoi redonner espoir au PSG ?

Un an après son licenciement de Tottenham, Mauricio Pochettino s'apprête à prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, et aurait déjà quelques noms en tête pour renforcer l'effectif du club parisien. Outre Dele Alli et Christian Eriksen, le technicien argentin souhaiterait s'attacher les services de Paulo Dybala. En difficulté à la Juventus de Turin, la Joya ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. En fin de contrat en 2022, les dirigeants Bianconeri ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord avec le numéro 10 turinois, même si ce dernier a récemment laissé entendre son désir de poursuivre l'aventure : « J'aime la Juve et je l'ai toujours dit. Je ne parle pas beaucoup, mais je me mets en colère quand les gens disent des choses fausses. J'ai une bonne relation avec les fans et ceux qui répandent certaines rumeurs le font pour retourner les fans contre moi. Je suis fidèle à ce club et quiconque est proche de moi le sait » avait-il révélé à Sky Sports Italia . Toutefois, l'avenir de l'Argentin serait loin d'être fixé, alors que son salaire poserait toujours problème...

Paulo Dybala veut rester, mais...