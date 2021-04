Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 22 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc du PSG cet hiver, Mauricio Pochettino semble parti pour continuer l’aventure encore longtemps au sein du projet QSI comme l’a indiqué Nasser Al-Khelaïfi.

Suite au licenciement de Thomas Tuchel qui avait été acté fin décembre par la direction du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont décidé de se tourner vers Mauricio Pochettino pour reprendre le flambeau sur le banc du club de la capitale. Actuellement engagé jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes, l’entraîneur argentin connaît pour l’instant une très belle réussite en Ligue des Champions, mais sa mission sera plus corsée en championnat où le PSG est loin d’être assuré du titre. Malgré tout, Pochettino devrait encore être en place la saison prochaine…

« On lui fait confiance »