Mercato - PSG : Le clan Michael Olise discute avec deux clubs !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Bayern et de l'équipe de France, Michael Olise susciterait l'intérêt de plusieurs écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, l'international tricolore prévoirait d'évoquer son avenir avec sa direction après la Coupe du Monde. En attendant, son entourage discuterait avec deux prétendants.

Très en vue du côté de Crystal Palace, Michael Olise a alarmé la direction du Bayern. A tel point que les Munichois ont formulé une offre d'environ 53M€ pour faire plier la direction des Eagles, et ce, durant le mercato estival 2024. Lors de son arrivée en Bavière, Michael Olise a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'international français pourrait faire ses valises dès cet été.

Transfert : Michael Olise compte rencontrer la direction du Bayern Alors qu'il brille avec le maillot du Bayern et de l'équipe de France, Michael Olise affolerait le mercato, qui a ouvert ses portes le 15 juin. En effet, plusieurs écuries européennes seraient emballées par l'idée de recruter l'attaquant de 24 ans, notamment le PSG et le Real Madrid. Conscient de la situation, le clan Olise aurait lancé les pourparlers avec deux clubs.