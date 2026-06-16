Mercato - OM : Un entraîneur prend son téléphone pour le transfert de Greenwood !

Axel Cornic

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille lors des deux dernières saisons, Mason Greenwood fait beaucoup parler de lui en ce début de mercato estival. C’est notamment le cas en Italie, où l’AS Roma semble préparer une première offre officielle autour des 40M€, après avoir déjà trouvé un accord avec la star anglaise et son entourage.

Un départ de Mason Greenwood semble faire de moins en moins de doutes à Marseille. Mais la véritable question est : où est-ce qu’il jouera la saison prochaine ? Car la star de l’OM a été notamment liée à l’Atlético de Madrid, à Al Hilal, à la Juventus ou encore à Arsenal ou à Tottenham, où est son ancien entraineur Roberto De Zerbi. Mais c’est un tout autre club qui semble tenir la corde pour le moment...

La Roma veut Greenwood Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne évoque un intérêt concret de l’AS Roma, qui a réussi à décrocher une qualification pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A. Le nom de l’ailier de l’OM aurait vraisemblablement été l’un des premiers sortis par Gian Piero Gasperini, lors de la réunion avec ses dirigeants pour planifier le mercato. Un accord aurait d’ailleurs été trouvé entre le club romain et le joueur, qui devrait toucher un salaire de 4,5M€ plus bonus, avec une augmentation progressive au fil de son contrat de cinq ans.