Mercato - OM : Eric Di Meco a trouvé une solution pour garder Mason Greenwood !

Amadou Diawara

Pour rester dans les clous du fair-play financier, l'OM pourrait être contraint de vendre Mason Greenwood lors de ce mercato estival. Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce jeudi après-midi, Eric Di Meco a donné une solution pour que l'OM s'y retrouve financièrement sans vendre son numéro 10.

A la peine sur le plan financier, l'OM de Frank McCourt serait contraint de vendre lors de ce mercato estival. Ainsi, Mason Greenwood pourrait être sacrifié par sa direction à l'intersaison. Présent dans l'émission le Super Moscato Show, Eric Di Meco a donné une solution pour que l'OM puisse conserver son numéro 10.

«Si c'est pour le vendre 30M€, il vaut mieux en vendre quatre autres 5M€» « L'OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Même s'il n'est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c'est quand même un attaquant qui a un truc. Pour l'OM version Ligue Europa et version économie, c'est inespéré. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas le brader. Le gros problème, c'est que comme tout le monde sait qu'on a besoin d'argent, eh bien les mecs vont te proposer des cacahuètes, bien sur. Mais je pense qu'il ne faut pas le brader. Malgré tout, dans la saison qui arrive pour l'OM, Greenwood, il va encore te faire des différences. Je ne te dirais pas la même chose si on avait des ambitions européennes, si on avait un effectif pour sortir de la poule de Ligue des Champions. Je pense qu'il a une limite sur le très haut niveau, mais pour l'OM de la saison prochaine, si Greenwood est là, je suis content hein », a affirmé Eric Di Meco, avant de poursuivre son raisonnement.